ملاك انتخاب فرمانداران و مديران پرهيز ازعملكرد جناحي و سلامت مادي و اخلاقي است

به گزارش ‌‏خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت كشور ، كامران دانشجو در ديدار هيات رئيسه مجمع نمايندگان شهرستان‌‏هاي تهران, ري, شميرانات, اسلام‌‏ شهر در مجلس شوراي اسلامي، افزود: اگرچه استان تهران، به ‌‏ظاهر استان برخورداري است، ولي در برخي شاخص‌‏ها از بسياري از استان‌‏هاي كشور نيز محروم‌‏تر است.

دانشجو با ذكر اين نكته كه استان تهران با جمعيتي بيش از 12 ميليون، حدود يك پنجم جمعيت كل كشور را در خود جاي داده است، برخي نقاط جمعيتي اطراف تهران نظير شهريار را با رشد بالاي 7 درصد اعلام كرد و تصريح نمود: در مجموع رشد جمعيتي استان تهران حدود 3 درصد در سال است.

وي با اشاره به اين كه به جز ابر شهر تهران برخي از شهرستان‌‏هاي استان به تنهايي بيش از چند استان كشور جمعيت دارد، يادآور شد: شهرستان كرج با بيش از دو ميليون نفر جمعيت به تنهايي معادل چهار استان سمنان, ايلام, بوشهر و زنجان و

شهرستان كرج و شهريار تقريبا معادل شش استان سمنان, ايلام, بوشهر, زنجان، كهگيلويه و بويراحمد و يزد داراي جمعيت‌‏اند.

استاندار تهران با تأكيد بر اين كه نقش استان تهران نقشي ملي است و تبعات تصميمات اجتماعي، سياسي و امنيتي در استانداري تهران نيز داراي تبعات ملي خواهد بود، خاطر نشان كرد: حساسيت تصميم‌‏سازي‌‏ها در اين استان لزوم ارتباط به روز استانداري تهران با تصميمات هيات دولت را مي‌‏طلبد.

دانشجو با بيان اين جمله كه علي رغم حضور هيات دولت و وزارتخانه‌‏ها در تهران مديريت بحران در صورت وقوع آن برعهده استانداري تهران، گفت: در صورتي كه در اين مديريت بحران، هماهنگي لازم ميان استانداري، سازمان‌‏ها و وزارتخانه‌‏ها ايجاد نشود، دامنه بحران به كل كشور كشيده خواهد شد.

بنا براين گزارش استاندار تهران در اين جلسه كه با حضور نمايندگان مجلس ، اقايان مظفر ، سروري ، رياض ، ابوطالب و نادران در محل مجلس شوراي اسلامي تشكيل گرديد ، تاكيد كرد : جهت بررسي مسائل و مشكلات مردم در حوزه انتخابيه نمايندگان ، جلسات به صورت مداوم و حداقل ماهي يكبار را مي توان برگزار نمود كه مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت .

در اين ملاقات وي آمادگي خود را براي همكاري با نمايندگان در جهت رفع مشكلات حوزه انتخابيه اعلام نمود .

استاندار تهران تاكيد كرد نمايندگان مجلس انتخاب شده از طرف مردم مي باشند و با توجه به رجوع مردم به ايشان از مشكلات مردم آگاهي كافي داشته و دلسوزاني هستند كه مديران اجرايي مي توانند با همدلي با آنها در خدمت مردم بوده و انشاءالله خدمتگزار مردم باشند .

همچنين استاندار تهران در ملاقات با نوش آبادي نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي با ايشان بر حل مشكلات مردم اين شهرستان تاكيد و ارائه راه حلهاي مسائل مردم را مورد اشاره قرار دادند .