صنف آجیل فروشان به قرچک ورامین منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا قدیمی درخصوص صنف آجیل فروشان در شهرک صنعتی قرچک گفت: این انتقال برای تفت آجیل انجام شده و تمامی اعضا ثبت نام کرده است.

وی با بیان اینکه قراردادها در این زمینه منعقد شده است، خاطر نشان کرد: به محض احداث واحدها صنف آجیل فروشان و خشکبار به شهرک قرچک ورامین منتقل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با بیان اینکه در فاصله این نقل و انتقالات فعالیت این صنف محدودتر شده است، اظهار کرد: فعالیت ها کنترل شده و تحت نظارت شهردای تهران است.

قدیمی با تاکید بر اینکه صنوف اینچنینی آلودگی هوای شهر تهران را تشدید می کنند، اظهار کرد: این جابجایی قطعا باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی در پایتخت خواهد شد. زیرا صنف آجیل فروشان در داخل شهر علاوه بر اینکه محصول بهداشتی تولید نمی کنند، دارای آلایندگی با سوخت های فسیلی نیز هستند.

ببراساس این گزارش، اتحادیه خشکبار و آجیل فروشی از سال ۸۶ با هماهنگی شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها سعی در منتقل نمودن این صنف به خارج از شهر داشته است. با امضای تفاهم نامه‌ این سه نهاد در دی ماه۹۱ قرار بر این شد که در فاز اول اتحادیه خشکبار و آجیل فروشی‌ها تهران به شهرک صنعتی قرچک منتقل شود و با راه‌اندازی مترو ورامین که در شهرک صنعتی هم ایستگاه دارد، زمینه تسهیل رفت و آمد مراجعان نیز فراهم می شود.