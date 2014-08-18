رسیدگی به مشکلات همسران مصدومان شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی همزمان با سالروز بازگشت نخستین گروه آزادگان به میهن اسلامی ، با علیرضا رحیمی از آزادگان سرافراز دفاع مقدس و مشاور امور ایثارگران معاون اجرایی رییس جمهوری دیدار کرد.
وی گفت: تمام تلاش دولت این است که در راستای اهداف و ارزشهایی که خانوادههای ایثارگران و شهدا دنبالش بودند، قدمهای اساسی بردارد تا شرمنده ایثارگریها و جانفشانیهای آنها نباشیم.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در حالی که حضور دکتر رحیمی مشاور امور ایثارگران معاون اجرایی رییسجمهوری را مایه معنویت و برکت سفرهای استانی دانست، تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که ثمرات سفرهای استانی نصیب مردم در استانهای مختلف شود چراکه مردم مستحق این محرومیتها نیستند.
مولاوردی ابراز امیدواری کرد، همه استانها با توجه به ظرفیتهایشان از مواهب توسعه بهرهمند شوند و به توسعه متوازن دست یابند.
علیرضا رحیمی نیز در این دیدار، با قدردانی از معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری بخاطر توجه به ایثارگران و خانوادههای شهدا، گفت: در حال حاضر، رأس و بدنه دولت، توجه ویژهای به امور خانوادههای شهدا و ایثارگران دارند و فضای آرامش بیشتری برای خانوادههای ایثارگران فراهم شده است.
وی با یادآوری اینکه مسئولان در هر منصبی باید مسائل اخلاقی را در نظر داشته باشند، افزود: روحیه مردمداری در مسئولان و توجه به افرادی که کنار و مهجور افتادهاند و بخصوص دیدارها با خانوادههای خاص اعم از خانوادههای ایثارگران، مدالآوران و معلولین و ... در سفرهای استانی، جای تقدیر دارد.
رحیمی، حوزه زنان و امور خانواده در سفرهای استانی دولت گذشته را حوزهای کمرنگ توصیف کرد و حضور خانم مولاوردی در سفرهای استانی دولت یازدهم را مایه توجه بیشتر به حوزه امور زنان و خانواده دانست.
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