راهنمای حقوقی مصرف خون تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون ایران، ابراز امیدواری کرد خلاءهای موجود در حوزه طب انتقال خون با فعالیت کمیته اخلاق در طب انتقال خون پوشش داده شود.

وی از انعقاد تفاهمنامه با سازمان نظام پزشکی و همکاری دوازده انجمن تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: مقرر شده است دستورالعملهای عمومی و اختصاصی مصرف خون تدوین و اخلاق و حقوق مربوط به مصرف خون نیز در آن لحاظ شود.

همچنین، نخستین جلسه کمیته اخلاق در طب انتقال خون نیز در ادامه این مراسم تشکیل شد.

دکتر محمود عباسی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون ایران طی مراسمی رسماً جای خود را به ابوالفضل اصغری داد.