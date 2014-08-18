جزئیات نامه اعضای شورای عالی پرستاری به وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای عالی نظام پرستاری در این نامه عنوان کرده اند: در شرایطی که اجرای طرح تحول نظام سلامت نیاز به همدلی، همراهی و هماهنگی اعضای تیم سلامت دارد، تاکید و تایید جنابعالی بر نقش آفرینی پرستاران در دستیابی به اهداف این طرح، راه را برای ورود کامل خدمات مراقبت و پرستاری به عنوان جزء کامل کامل کننده حلقه خدمات سلامت هموار کرد و به فضل الهی بستر و زیرساخت همکاری های همدلانه را بیش از پیش فراهم کرد.

اعضای شورای عالی نظام پرستاری در این نامه ضمن تشکر از حسن توجه وزیر بهداشت برای شنیدن دیدگاه های نمایندگان جامعه پرستاری طی نشست با اعضای این شورا آورده اند: سعه صدر، تواضع، اخلاق اسلامی و منش والای شما در تحلیل و بررسی و موضع گیری های حکیمانه شما در موضوعات خرد و کلان می تواند برای بسیاری از مدیران و مسئولان جامعه الگو باشد و بحمدالله این مواضع، فضایی را ایجاد نمود که نمایندگان جامعه پرستاری نیز با تمام توان خود را بیش از پیش آماده همکاری همه جانبه با حضرتعالی، وزارت بهداشت و بالاخص معاونت پرستاری نمایند تا مردم عزیز و نظام سلامت با مدیریت جنابعالی بیشتر از گذشته منتفع شوند.

اعضای شورای عالی نظام پرستاری در ادامه این نامه از وزیر بهداشت خواسته اند تا دستورات مقتضی را در خصصوص تصمیم گیری های مربوط به نشست اعضای این شورا با ایشان به مبادی ذیربط صادر نمایند.