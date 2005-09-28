غرب هشدار جدي نمايندگان ملت ايران را درك كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علاءالدين بروجردي در اين ديدار كه با سفراي كشورهاي ونزوئلا، چين، روسيه، يمن، الجزاير، برزيل، مكزيك، نيجريه، پاكستان، آفريقاي جوبي، سري لانكا، تونس و ويتنام انجام شد، مراتب قدرداني و تشكر نمايندگان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از مواضع كشورهاي مذكور در اجلاس اخير شوراي حكام را به آنها ابلاغ كرد.

بروجردي در اين ملاقات اظهار داشت : عدم ارائه راي مثبت به قطعنامه غير اصولي و غير حقوقي سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان، نشان دهنده موضع حق طلبانه، مستقل و شجاعانه كشورهاي شماست و مجلس شوراي اسلامي از راي منفي كشور ونزوئلا به اين قطنامه قدرداني مي كند.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: جمهوري اسلامي ايران همچنان به مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و عهد نامه ان پي تي پايبند است ولي در عين حال بر دفاع از حقوق مشروع خود كه در ان پي تي تصريح شده مصر و پابرجاست.

بروجردي خطاب به 13 سفير حاضر در ملاقات اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران اميدوار است، سه كشور اروپائي و انگليس، فرانسه و آلمان، به ماده 4 عهده نامه ان پي تي احترام گذاشته و بر خلاف مقررات بين المللي عمل نكنند.

ولي در پايان سخنانش با اشاره به راي مثبت نمايندگان ملت بزرگ ايران به فوريت طرح جلوگيري از اجراي داوطلبانه پرتكل الحاقي كه در پاسخ به قطعنامه غير اصولي سه كشور اروپائي تهيه شده افزود : ما اميدواريم غرب ، اين هشدار جدي نمايندگان ملت ايران را درك نمايد.

در ادامه اين ديدار، سفراي حاضر نيز ضمن تاكيد بر حق مسلم جمهوري اسلامي و ديگر كشورهاي عضو ان پي تي به برخورداري صلح آميز از انرژي هسته اي ، خواستار حل مسالمت آميز اين مسئله از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي شدند.