خوزستانی ها خونسردی خود را حفظ کنند/ آمادگی لازم در صورت وقوع زمین لرزه

هاشم بالدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در استان خوزستان تنها یک زلزله به بزرگی 3.8 ریشتر در شهرستان اندیمشک به وقوع پیوست و مابقی زمین لرزه ها در استان ایلام و شهرستان مورموری به وقوع پیوستند.



وی با بیان اینکه هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستان ها در راستای برگزاری ستاد های بحران صورت گرفته، افزود: همچنین هماهنگی های لازم را با ارگان های همچون هلال احمر و تیم های پزشکی نیز به منظور ایجاد آمادگی در استان و اعزام به استان ایلام انجام شده است.



مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: هماهنگی لازم نیز با سازمان بنیاد مسکن استان به منظور پرداخت خسارات به روستاییان انجام گرفته است.



وی با بیان اینکه جلوی وقوع زمین لرزه را نمی توان گرفت، اظهار کرد: مردم استان در این شرایط باید خونسردی خود را حفظ کنند و تا آنجا که امکان دارد در محیط های سر باز تردد کنند.



بالدی افزود: تمهیدات لازم صورت گرفته تا در صورت وقوع زمین لرزه آمادگی لازم در استان خوزستان وجود داشته باشد.