شرایط جذب پرستاران شرکتی بازنگری شد/ حقوق حداقل 1.5 میلیونی و بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در خصوص بازنگری در شرایط پذیرش پرستاران شرکتی گفت: با توجه به منع سازمان مدیریت در استخدام های دولتی، وزارت بهداشت به انتخاب دو راه بین تداوم وضع موجود و کمبود نیروی پرستاری در کشور یا استخدام پرستاران به صورت شرکتی برای رفع کمبودها مخیر بود که بنا بر اعلام وزیر بهداشت مقرر شد که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، برای پرهیز از هرگونه اجحاف در حق پرستاران، استخدام گروه پرستاری به صورت شرکتی انجام شود.

وی افزود: به دنبال همکاری بسیار خوبی که بین معاونت پرستاری، معاونت توسعه و معاونت درمان وزارت بهداشت شکل گرفت و وزیر بهداشت نیز از آن حمایت کرد، قرار است نقاط ضعفی که پیش از این در استخدام شرکتی پرستاران وجود داشت، برطرف شود و با بازنگری های انجام شده، شرایط خوبی در این نوع از استخدام ها حاکم شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با تشریح بازنگری های صورت گرفته در استخدام پرستاران شرکتی، گفت: اول اینکه مقرر شد، پرستاران شرکتی کمتر از پرستاران دولتی و قراردادی حقوق نگیرند و حتی به منظور ایجاد جاذبه، از میزان حقوق بهتری نیز بهره مند شوند و بنا بر اعلام رسمی معاون توسعه وزارت بهداشت، حداقل حقوق یک میلیون 500 هزار تومان برای پرستاران شرکتی لحاظ می شود که با احتساب سایر موارد نظیر کارانه و امثالهم این مبلغ به بیش از این رقم می رسد که به نظر دریافتی نسبتاً مناسبی است.

میرزابیگی اضافه کرد: دریافتی منطقی و مناسب در حقیقت استراتژی ای در جهت جاذبه دار کردن و از بین بردن دافعه های شغل پرستاری است زیرا با توجه به سختی و طاقت فرسا بودن این شغل، بسیاری از فارغ التحصیلان ما وقتی تناسبی بین دستمزد و سختی کار نمی دیدند(به ویژه در مورد استخدام های شرکتی)، ترجیج می دادند در خانه بمانند، ولی وارد بازار کار نشوند.

وی افزود: نکته دیگری که بر آن تأکید شده است، بحث الزام شرکت ها به بیمه کردن پرستاران است، بدین معنا که سوابق خدمتی پرستاران حفظ می شود و بر اساس آنچه پیش بینی شده است، شرکت ها ملزمند که پرستاران را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

میرزابیگی، عقد قرارداد شفاف و با اطلاع طرفین (پرستاران و شرکتها) و ارائه نسخه سوم قرارداد به پرستاران را از دیگر شرایط لحاظ شده در خصوص نیروهای شرکتی خواند و گفت: به نظر می رسد با لحاظ این شرایط بسیاری از نقاط ضعفی که همواره جزو دغدغه های جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری بود مبنی بر اینکه شرکت ها، در حق پرستاران شرکتی اجحاف کرده و آنها را استثمار می کنند، منتفی می شود.

وی افزود: به این ترتیب دیگر بستری برای استثمار پرستاران به شکلی که سابقاً شاهد آن بودیم، وجود نخواهد داشت به ویژه آنکه در نظر است، شرکت های فاقد صلاحیت لازم، همانند آنجه در گذشته داشتیم، نتوانند در این عرصه ورود کنند و این گونه نباشد که شرکتی ناشناخته با مسئولیت فردی که سواد تخصصی لازم در حوزه پزشکی و پرستاری را ندارد، بتواند با نیت سودآوری وارد این حوزه شود.

وی اظهارداشت: پیشنهاد و تلاش ما این است، شرکت ها توسط خود گروه های پرستاری و پیراپزشکی راه اندازی شود. پرستاران و پیراپزشکان از این فرصت پیش آمده استفاده کنند و با تشکیل شرکت هایی در این حوزه خودشان در پذیرش مسئولیت دخالت کنند تا کسانی وارد عرصه شوند که به مسائل حوزه سلامت و سیستم بهداشت و درمان آشنایی و تسلط کافی داشته باشند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: البته به دنبال پیگیری های سازمان نظام پرستاری و اعلام نگرانی نمایندگان پرستاری به ویژه در جلسه اخیر شورای عالی نظام پرستاری با وزیر بهداشت نسبت به مشکلات احتمالی در خصوص پرستاران شرکتی، دکتر هاشمی نیز بر این نظر بود که اگر قرار بر استخدام شرکتی گروه پرستاری است باید این اتفاق در شرایطی بیفتد که انگیزه لازم برای استقبال پرستاران از این نوع استخدام وجود داشته باشد تا بتوان از این مسیر تا حدی کمبود نیروی پرستاری در سیستم بهداشت و درمان کشور را جبران کرد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد، شرایط لحاظ شده از نظر سازمان نظام پرستاری نیز شرایطی قابل قبول و پسندیده است و به دنبال بازنگری های صورت گرفته بسیاری از نقاط ضعفی که به سیستم نظام سلامت آسیب می زد و موجب بروز مشکلاتی برای پرستاران، بیمارستانها و مراکز درمانی شده بود، مرتفع شده و می تواند پاسخگوی دغدغه های جامعه پرستاری باشد.

میرزابیگی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته، جذب 16 هزار نفر در گروه پرستاری (اتاق عمل، هوشبری، پرستار و بهیار) را در بهبود نسبی وضعیت موجود مثبت ارزیابی کرد و گفت: مبنای محاسبه ما برای برآورد میزان نیاز، بر اساس تعداد پرستار به بیمار با لحاظ سطح بندی بود زیرا در کشور ما محاسبه به روش پرستار به تخت جواب نمی دهد چرا که در برخی بخشها نظیر اتاق عمل، اورژانس، درمانگاه، دیالیز، آنژیوگرافی و امثالهم اصلاً تخت ها محاسبه نمی شوند ولی به هر حال در این بخش ها نیز با توجه به حضور بیمار نیاز به خدمات پرستاری و مراقبتی وجود دارد.

وی افزود: به نظر می رسد با لحاظ شرایط سیستم بهداشت و درمان در کشور ما، این روش محاسبه، دقیق ترین روش محاسبه نیاز ما به پرستار است که با تفاهمی که با حوزه معاونت توسعه داشتیم برآوردها برای اعلام نیاز به پرستار بر این اساس انجام شد.

میرزابیگی گفت: البته به شرط آنکه در بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی از پرستاران واقعاً در بالین و در بخشها استفاده شود و در سایر بخش ها سایر امور غیر پرستاری به این نیروها محول نشود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به تأمین اعتبار جذب 16 هزار نفر گروه پرستاری، گفت: برای تمام این 16 هزار نفر و حتی بیشتر، تأمین اعتبار لازم به صورت دقیق دیده شده است و هیچ مشکلی به لحاظ اعتباری وجود ندارد و به نظر می رسد، ان شاء الله شرایط خوبی را تجربه خواهیم کرد.