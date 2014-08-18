به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در آستانه برگزاری پانزدهمین دوره اجلاس بسیج اساتید کشور اظهار کرد: سازمان بسیج اساتید می‌تواند با تجهیز هسته‌های مسئله‌شناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان قشر پیشرو حرکت عمومی کشور مطرح شود و مدیریت علمی تحقق شعار سال را به دست بگیرد.

وی تاکید کرد: برای تحقق منویات رهبری که در شعار سال منعکس شده، نیازمند یک قشر اجتماعی پیشرو هستیم که اولاً از توانمندی علمی لازم برای راهبری اقتصاد و فرهنگ جامعه به‌سمت شاخص‌های مورد نظر رهبری برخوردار باشد و ثانیاً، خود را در عمل، وامدار اسلام و انقلاب و متعهد به آرمان‌های آن بداند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قشر از جامعه باید به جامعه و حکومت دینی معتقد باشد و عمیقاً باور داشته باشد که با الهام از معارف دینی و اتکا به توانمندی داخلی می‌توان مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کرد.

وی تصریح کرد: من، کسی را که داری چنین ویژگی‌هایی باشد، «دانشمند بسیجی» می‌نامم و معتقدم لازمه برون‌رفت از مشکلات فعلی و تحقق منویات رهبری، شناسایی، تجمیع و سازماندهی همه نیروهایی است که از چنین ویژگی‌هایی برخوردار هستند.

بحرینی با بیان اینکه در مسیر حل مشکلات، مسئله‌شناسی درست، مهم‌ترین بخش فرایند حل موضوع است، افزود: بسیج اساتید علاوه بر نقش مهم و کلیدی در تحقق شعار سال و حل مشکلات، می تواند در فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح فرهنگی کشور، به ویژه، فرهنگ اقتصادی مردم نقش‌آفرین باشد.