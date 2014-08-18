دانشگاه آزاد اسلامی گیلان باید به سمت فعالیت های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیرتیموری ظهر دوشنبه در جلسه کمیته معاونان پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با اشاره به توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های مختلف اذعان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی امروز توانسته در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی در سطح کشور و در بین کشور های منطقه مطرح باشد مانند کسب رتبه اولی پژوهش در کشور در سال 2012 و کسب رتبه دوم در بین کشور های منطقه و کسب متوالی مقام های اولی در بحث های رباتیک و المپیادهای علمی و ورزشی می تواند بعنوان حرکت های علمی و فرهنگی مطرح باشد.

وی افزود: دانشگاه های آزاد اسلامی با هدفمند کردن پژوهش در سطح واحد ها و مراکز آموزشی این دانشگاه باید پیشرو در ارتقای کیفیت پژوهش باشند.

رئیس کمیته پژوهشی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان همچنین با جدی گرفتن راه اندازی شرکت های دانش بنیان در استان ها بیان داشت: شرکت های دانش بنیان و توانایی های منطقه و استان را باید جدی گرفت و می بایست به سمت فعالیت های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حرکت کنیم تا با تولید علم به ثروت در دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان، بتوان 12 درصد درآمد غیر از شهریه به تحقق بپیوندد.

وی ضمن ارائه گزارش طرح تجمیع پردیس علوم و تحقیقات گیلان تصریح کرد: استان گیلان با توجه به وجود ظرفیت های موجود در استان، قابلیت اجرای طرح های اقتصادی خوبی را داشته که یکی از طرح های پیش بینی شده، طرح احیای زباله و تبدیل آن به انرژی با استفاده تکنولوژی پلاسما بوده که صفر تا صد دانش فنی این پروژه با استفاده از توان داخلی متخصصان دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

امیر تیموری تاکید کرد: بروز رسانی وب سایت واحد های دانشگاهی استان گیلان، پرهیز از دزدی های ادبی در ارائه مقالات علمی، ارائه پروژه های تحقیقاتی از سوی اعضای هیئت علمی واحدها و مراکز آموزشی مدنظر معاونان پژوهشی واحدها قرار گیرد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان نیز در این جلسه گفت: پیشرفت علمی ، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه در سایه فعالیت های علمی و پژوهشی امکان پذیر خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی میرابراهیمی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه افزود: مسئله فلسطین و حمایت از مردم مظلوم فلسطینی که از شهرهای خود آواره شده اند یکی از مسائل اصلی دنیا است که همیشه مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بود و با توجه به ظلمی که اسرائیل غاصب نسبت به این مردم روا داشته است، مردم مسلمان دنیا باید با پشتیبانی خود در سراسر دنیا به این دشمن دیرینه بفهمانند که مردم فلسطین تنها نیستند و استکبار جهانی بداند که ملت های مسلمان جهان به ویژه مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی یار و همراه این مظلومان هستند.

وی ضمن گرامیداشت بیست و ششم مرداد ماه سالروز ورود آزادگان سرافراز ایران اسلامی بحث پژوهش را در دانشگاه ها مهم شمرد و اظهارداشت: بحث پژوهش و مشکلات این حوزه در دانشگاه، بحثی بسیار مهم و قابل بررسی است چرا که بخشی از کارهای پژوهشی درون دانشگاهی است و بخشی هم برای درآمد زایی بیشتر شامل طرح های برون دانشگاهی و ارتباط با صنعت است که در واحد های دانشگاهی برای فعال تر کردن آن اقدام شود.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: عزم جدی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی برای تعالی بخشیدن به دانشگاه را شاهد بوده که باعث رشد و بالندگی هر چه بیشتر دانشگاه های آزاد اسلامی می شود.

وی در ادامه به کشف استعداد و پتانسیل در وجود هر فرد اشاره کرد و اذعان داشت: پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه در سایه فعالیت های علمی و پژوهش امکان پذیر خواهد بود.

در ادامه معاونان پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی حاضر در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.



به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه کمیته معاونان پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و معاونان پژوهشی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی این استان در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد.