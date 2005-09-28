كشته و زخمي شدن دستكم 50 عراقي در تلعفر و بعقوبه//حمله به خودروي سفارت اردن در بغداد //كشف 4 هزار راكت در ناصريه

يك منبع پليس عراق امروز ازدستگيري يك عضو برجسته گروه انصار السنه در شهر كركوك خبر داد. سرهنگ سرحد قادر مسئول پليس شهر كركوك دراين رابطه اظهارداشت : نيروهاي پليس تروريست معروف به نام "سامي الرياشي" عضوگروه انصار السنه را در كركوك دستگير كردند .

وي افزود : اين تروريست از اهالي قبيله عبيد عراقي و از مظنون تحت پيگرد نيروهاي عراقي و آمريكايي است .

به گفته مسئول پليس عراق، رياشي تاكنون چندين عمليات تروريستي را عليه شهروندان و نيروهاي امنيتي عراق انجام داده و وي همچنين اخيرا سر يك شهروند مصري را در شهر كركوك از تن جدا نموده است .

خبر ديگر اينكه يك منبع در وزارت كشور عراق اعلام كرد: امروز يك زن با انجام عمليات انتحاري در مقابل مركز جذب پليس درشهر تلعفر دستكم 5 عراقي را كشته و 30 تن ديگر را زخمي كرد.

مدير بيمارستان تلعفر دراين رابطه اظهارداشت: اين زن پيش از اينكه دست به عمليات انتحاري بزند وارد صف داوطلبان براي پيوستن به نيروهاي پليس عراق شد و خود را منفجر كرد.

براساس اعلام اين منبع در وزارت كشورعراق اين عمليات انتحاري ساعت 45/10 دقيقه به وقت محلي روي داد و اكثر قربانيان را شهروند تشكيل مي دهند.

درهمين حال گروه القاعده در عراق به سركردگي ابومصعب الزرقاوي با انتشار بيانيه اي بر روي وب سايت اينترنتي مسئوليت حمله به مركز جذب پليس شهر تلعفر را برعهده گرفت.

دراين بيانيه آمده است زني از گردان انتحاري براء بن مالك صبح امروزدرمقابل مركزجذب پليس درشه تلعفر دست به عمليات انتحاري زد.

ارتش آمريكا در بيانيه اي اعلام كرد: براثر انفجار بمب دست ساز در جنوب عراق يك نظامي اين كشور كشته و يك تن ديگر نيز مجروح شد .اين بيانيه مي افزايد : اين انفجار در نزديكي شهر صفوان حوالي ساعت 45/10 روي داد .

آخرين گزارشها ازعراق حكايت از كشته شدن شش تن ازجمله يك زن و سه تن از نيروهاي امنيتي عراق و نيزكشف جسد يك مترجم عراقي در حوادث پراكنده در شمال عراق دارد .

يك مسئول پليس شهركركوك با اعلام اين خبرافزود : بامداد امروز افراد مسلح ناشناس يك پليس را به ضربه گلوله كشتند.

همزمان با آن نيروهاي امنيتي عراق امروز11 مظنون به اعمال تروريستي را دركركوك دستگير نمودند.



پليس عراق امروز اعلام كرد چهار مظنون به دست داشتن در ترور 5 معلم شيعه يك مدرسه ابتدايي و يك راننده را در شهرحله دستگير كرده است. گفته مي شود دستگير شدگان به جرم خود اعتراف كردند.

سرهنگ ياس خضير رئيس پليس محاويل دراين باره گفت: پس از دريافت اطلاعاتي از شهروندان، نيروهاي پليس عراق حوالي ساعت 18 به وقت محلي حمله خود را به روستاي مويلحه - واقع در 70 كيلومتري جنوب بغداد- آغاز كردند و توانستند عناصر گروه ضاله را كه درجنايت ترور چهارمعلم مدرسه ابتدايي و يك راننده دست داشتند، بازداشت نمايند.

دربين دستگير شدگان قيس محمود جنبابي عضو گروه توحيد و جهاد وابسته به سازمان القاعده ديده مي شود.

يك منبع رسمي اردن امروز از تعرض به يك خودرو سفارت اين كشور درعراق خبر داد اما گفت به سرنشيان اين خودروي آسيبي نرسيد .

خبرگزاري اردن به نقل از يك منبع دولتي با اعلام اين خبر افزود: صبح امروز تروريستها خودرو سفارت اردن در بغداد را به رگبارگلوله بستند اما به هيچ يك از سرنشيان آن آسيبي نرسيد.

دراين حمله خودرو شهروند عراقي كه پشت خودرو سفارت اردن حركت مي كرد هدف تيراندازي مهاجمان مسلح قرار گرفت كه طي آن يك راننده و پليس عراق كشته شدند.

آخرين گزارشها از عراق حاكيست درعمليات انتحاري با استفاده از خودروي بمب گذاري شده در يك ايست بازرسي پليس شهر بعقوبه دستكم يك تن كشته و 13 تن ديگر زخمي شدند.

يك منبع دروزارت كشور عراق با اعلام اين خبر افزود :8 تن از مجروحان را از نيروهاي پليس تشكيل مي دهند.

ازعراق خبر مي رسد نيروهاي پليس اين كشورجسد 7 فرد ناشناس را در شمال پايتخت پيدا كردند . به گفته يك منبع نزديك به وزارت كشورعراق، اين اجساد كه دستها و چشمهايشان بسته شده بود به نظر مي رسد از فاصله نزديك هدف تيراندازي قرار گرفته اند.

يك منبع ارتش عراق امروز از كشف بيش از 4 هزار راكت در منطقه صحرايي در جنوب شهر ناصريه خبر داد. وي افزود : نيروهاي ارتش عراق بيش از 4 هزارراكت كاتيوشا وگلوله توپ با كاليبرهاي مختلف را در منطقه خميسيه واقع در 50 كيلومتري جنوب ناصريه پيدا كردند.