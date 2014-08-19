رامینه رضازاده مدیر آژانس ادبی نوروز وابسته به گروه بین‌المللی انتشارات الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این موسسه برای حضور در نمایشگاه‌بین‌المللی کتاب مسکو و فرانکفورت گفت: الهدی امسال در قالب غرفه تجمیعی ایران که از سوی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی تدارک دیده شده در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حاضر خواهد بود و در حدود 100 عنوان کتاب از تولیدات اخیر خود و نیز تولیدات ناشرانی که آثارشان را برای شرکت در این نمایشگاه‌ها در اختیار الهدی قرار داده‌اند حضور خواهد داشت. همچنین با همین تعداد اثر در نمایشگاه کتاب مسکو نیز که از 12 شهریور برگزار می‌شود حاضر خواهیم بود.

وی افزود: در حال حاضر در تدارک ایجاد یک کاتالوگ از کتاب‌هایی هستیم که در این دو نمایشگاه حاضر خواهیم کرد و همچنین مشغول رایزنی برای دیدار با ناشران خارجی در این دو نمایشگاه به منظور تعیین وقت جلسات دیدار برای مبادله و فروش رایت کتاب هستیم.

رضازاده ادامه داد: از مجموعه کتاب‌های حاضر در این دو نمایشگاه نزدیک به 40 عنوان اثر متعلق به تولیدات الهدی است و باقی نیز از سوی 22 ناشر که با ما یک گروه را تشکیل داده‌اند تامین شده است.

رضا زاده تاکید کرد: کتاب‌های حاضر در این دو نمایشگاه در بازه زمانی 1389 تا 1392 در ایران منتشر شده‌ است.

مدیر آژانس ادبی نوروز با اشاره به نمایشگاه کتاب مسکو گفت: این نمایشگاه به دلیل اینکه امکان فروش کتاب را نیز در خود دارد برای ما اهمیت بسزایی دارد و تا کنون برای دیدار با شش ناشر در آن قرار ملاقات گذاشته‌ایم. همچنین آثاری در زمینه داستان‌های کلاسیک و مدرن ایرانی و نیز تورسیم و ایران شناسی به زبان‌های انگلیسی و روسی که در داخل منتشر شده است از سوی ما در این نمایشگاه حاضر خواهد بود.

وی همچنین از برنامه ریزی برای معرفی آثاری که از سوی الهدی و با مشارکت رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور منتشر شده‌اند در این دو نمایشگاه خبر داد.