به گزارش خبرگزاری مهر، آيدين آغداشلو با حكمى از سوى سيف الله پوياراد رييس دوسالانه دامون فر بعد از هشت سال، بار ديگر رييس شوراى داورى دوسالانه نقاشى دامون فر شد.

اين نقاش و کارشناس هنری در حالى رياست شوراى پنجمين دوسالانه نقاشى دامون فر ويژه جوانان زير ٢٥ سال ايران را پذيرفت كه در سال نخست آن در تابستان ١٣٨٥ نيز عهده دار اين مسئوليت بود.

هنرمندان علاقه مند به شركت در پنجمين دوسالانه نقاشى دامون فر تا اول شهريور ماه فرصت دارند آثار خود را از طریق سایت www. iranartfestival. com ارسال کرده و کد رهگیرى دریافت کنند.

همچون دوره هاى گذشته، نفر نخست پنجمين دوسالانه نقاشى دامون فر مسافر آلمان خواهد شد و ميهمان آكادمى هنرى فابركاستل خواهد بود. به نفرات بعدى هم جوايز ارزنده اى اهدا مى شود.

اين دوسالانه به همت گالرى دامون فر با همكارى فابركاستل آلمان ، كويلو برند ايرانى آلمانى ، كانسون و پ ب او فرانسه و موسسه تصوير شهر سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران ١٨ مهر تا 2 آبان ١٣٩٣ در گالرى پرديس ملت برگزار مى شود.



عکس‌های «النا ورخوسکاوایا» در خانه هنرمندان ایران



نمایشگاه عکس «النا ورخوسکاوایا» با عنوان «ساعتی در کاشان» 27 مرداد ساعت 17 در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.



در این نمایشگاه که تا 30 مرداد ادامه دارد 50 اثر از این هنرمند به نمایش گذاشته می شود.



«النا ورخوسکاوایا» در ژانویه 1968 در شهر باستانی اورنبورگ که بر روی رودخانه اورال در مرز آسیا واقع شده به دنیا آمده است.



علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا 30 مرداد هر روز از ساعت 14 تا 21 به نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.