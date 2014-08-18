کتاب"دین پژوهی تجربی" نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب دین پژوهی تجربی تالیف دکتر محمدرضا طالبان با حضور نویسنده کتاب دکترحسن محدثی، دکترسید محمد میرسندسی، دکتر مهدی فیض به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) وبا همکاری انجمن جامعه شناسی ایران در تاریخ سه شنبه 28 مرداد ساعت 10 تا 13 در محل مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) واقع در خیابان شهدای ژاندارمری شماره 72 سالن جلسات شهید صبوری نقد و بررسی می شود.
«دینپژوهی تجربی» مجموعه 11 مقاله در مطالعه تجربی-نظری حیات اجتماعی دین در میان ایرانیان است که به قلم دکتر محمدرضا طالبان، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است.
«کتاب دینپژوهی تجربی» مجموعه مقالاتی است که به تحلیل تجربی دینداری در ایران میپردازد. در این کتاب، طالبان به چندین پرسش محوری در جامعهشناسی دین پرداخته و تلاش کرده پاسخی درخور و علمی به آنان بدهد و هر کدام از مقالات این کتاب، در محوریت یکی از این پرسشها نگاشته شده است.
مؤلف در مقدمهای که بر این کتاب نگاشته است، موضع تحقیقی خود را با بررسی رویکردهای گوناگون دینپژوهی علمی به روشنی تبیین و به تعبیری روششناسی خود را تدقیق نموده است. وی با اشاره به تفکیک موجود میان تحلیلهای نظری و پژوهشهای تجربی در دینپژوهی، موضع خود را دینپژوهی تجربی دانسته و بیان میکند وظیفه اصلی دینپژوهی تجربی در علوم اجتماعی شناخت تجربی حیات اجتماعی دین از طریق رجوع سازمانیافته و برنامهریزی شده به واقعیت متحقق اجتماعی است.
از موضوعات فصول این کتاب، که هر کدام مقاله مستقلی میباشد میتوان «تبیین اعمال مذهبی: مدلی نظری و آزمونی تجربی»، «ارزیابی تجربی تئوری محرومیت در تبیین دینداری»، «خانواده، دانشگاه و جامعه پذیری مذهبی»، «تعهد مذهبی و تعلق سیاسی»، «دین، کنترل اجتماعی و کجروی (بررسی تجربی)» و «افول دینداری و معنویت در ایران: توهم یا واقعیت» را نام برد.
از ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب داشتن آزمونهای تجربی است که ظرف 11 سال (از سال 1377 تا 1388) بدست آمده است و این، خصوصا از منظر علوم اجتماعی، پژوهش را دارای وثاقت علمی بسیار میکند.
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