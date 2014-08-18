آموزش کشتی گیران خراسان رضوی به مربیان مطرح سپرده می شود

علي بامشكي قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از ساماندهي كشتي گيران و مربيان براي بازدهي و ارتقا كشتي خراسان رضوی خبر داد.

رئيس هيئت كشتي استان خراسان رضوي گفت: كشتي گيران مطرح خراسان رضوی در راستای ارتقاء سطح كشتي استان، در اوزان مختلف به مربيان مطرح براي تمرين سپرده می شوند.

بامشكي گفت: در هر رده سني حدود 10 تا 15 كشتي گير در حال تمرین هستند كه به طور متوسط به 6 مربي در يك سال واگذار خواهند شد.

وی در ادامه تاکید کرد: عملكرد اين مربيان در پايان اين مدت بررسي و از كشتي گيران و مربيان برتر تقدير می شود.

بامشكي افزود: انتخابات كميته مربيان خراسان رضوی 30 مرداد ماه برگزار مي شود.

وی یادآور شد: پس از برگزاري انتخابات کمیته مربیان، طرح ساماندهي كشتي گيران و مربيان براي اعضا اين مجمع مطرح و پس از تصويب اجرایی خواهد شد.

رئيس هيئت كشتي استان خراسان رضوي در پايان با اشاره به برگزاري مسابقات در شهزیور 93 بیان كرد: در ماه آينده هر هفته مسابقاتي در تاريخ 5، 12، 20، و 26 شهريور ماه در شهرستان هاي استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در شهرهای تربت جام، گناباد، فريمان و تربت حيدريه برگزار خواهد شد افزود: این دوره مسابقات در رده سني نوجوان، جوان و بزرگسال براي كشتي گيران آزاد و فرنگي برگزار خواهد بود.