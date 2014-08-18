نقش سفرا در جذب پزشکان ایرانی مقیم خارج/ تقویت گردشگری سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داوود دانش جعفری در نشست سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور با مدیران ارشد وزارت بهداشت با اشاره به این که دولت تدبیر و امید بلافاصله بعد از شروع کار، برنامه ای را با عنوان طرح تحول در نظام سلامت به تصویب رساند و به سرعت به برنامه اصلی کشور در بخش سلامت تبدیل شد، گفت: تغییر رویکرد دولت جدید و این که بخش سلامت را به عنوان یک برنامه محوری برای توسعه انتخاب کرد، نکته مهمی بود که در گذشته سابقه نداشت. در این برنامه جدید که از اردیبهشت فعال شد، منابع جدیدی به بخش سلامت تزریق شد.

قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: البته دولت بررسی های اولیه ای را انجام داد تا مشخص کند ورودش به بخش سلامت چه نقایصی دارد ولی بالاخره به این نتیجه رسید که باید در این حوزه کارهای زیادی انجام شود.

به گفته دانش جعفری، مهمترین محور توجه دولت این بود که در بخش سلامت شاخص پرداخت از جیب را کاهش دهد. به طوری که از کل هزینه های سلامت، در بیمارستان های دولتی مردم تنها ده درصد هزینه ها را می پردازند.

وی با اشاره به اینکه این شاخص در ایران قبل از طرح تحول سلامت بالای 60 درصد بود، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته این عدد 6 درصد است. بنابراین طرح تحول سلامت شروعی شد که دولت جدیدی روی پایین آوردن پرداختی های مردم تاکید کند.

دانش جعفری افزود: این کار رضایتمندی بالای مردم را داشته است. البته مشکلات بخش سلامت فقط این نیست و ما برای هزینه های عمرانی و ساخت بیمارستان های جدید، و خرید تجهیزاتی مثل ام آر آی و سی تی اسکن با توجه به تنگناهای مالی و اعمال تحریم ها، مشکلات فراوانی داریم.

وی با بیان اینکه در فرهنگ بودجه ای اگر کشور با تنگنای مالی مواجه شود، سعی می کند سرمایه گذاری را متوقف کند، خاطرنشان کرد: روشی در دنیا در سالهای اخیر باب شده تحت عنوان مشارکتهای عمومی- خصوصی که در ارتباط با اجرای طرح های عمرانی و تامین نیازهای مالی بخش سلامت از طریق منابع غیر دولتی نقش زیادی دارد.

دانش جعفری گفت: گزارش بانک جهانی نشان می دهد کشورهای در حال توسعه باید 10 درصد از سهم تولید ناخالص ملی را صرف ایجاد زیرساختهای جدید کنند ولی این کشورها 3 درصد از سهم تولید ناخالص ملی را بیشتر نمی توانند به این حوزه اختصاص دهند. یکی از راهکارهای حل مشکل، مشارکتهای عمومی خصوصی است که در تامین منابع زیرساخت های بخش سلامت توانسته راه گشا باشد.

به گفته وی، در کشور ترکیه این این مشارکت باعث شده 25 هزار تخت بیمارستانی جدید که یک چهارم ظرفیت بیمارستانهای این کشور است، احداث شود.

دانش جعفری با بیان این که از این روش برای خرید تجهیزات پزشکی نیز می توان استفاده کرد، افزود: این راهکار برای ما در شرایط حاضر که تحریم هستیم راهکار خوبی برای حل مشکلات بخش دولتی است.

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: سفرا در جذب منابع مالی و توسعه زیرساختهای سلامت می توانند در عرصه بین المللی کمک شایانی کنند. به طوریکه باید قابلیتهای بخش سلامت ایران را در عرصه جهانی معرفی و جاذبه های سرمایه گذاری را مطرح کنند. البته قیمت ساخت و ساز در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با ایران بالاتر است و اگر این کشورها بخواهند سرمایه به ایران بیاورند باید قیمت هایشان رقابت پذیر باشد.

به گفته وی، یکی از راهکارهای مفید در این زمینه تقویت بخش گردشگری سلامت است. با توجه به ظرفیتهای بالای سلامت در ایران و وجود پزشکان حاذق در سالهای اخیر مراجعه از کشورهای همسایه یا دور به ایران را شاهد هستیم. بخش گردشگری سلامت می تواند برنامه ای باشد که به صورت سامان یافته می توانیم آن را توسعه دهیم تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند در ایران بیمارستان تاسیس کنند البته با هدف جذب بیماران خارجی.

دانش جعفری با بیان اینکه سفرا باید پزشکان و سرمایه گذاران ایرانی و مقیم خارج از کشور را نسبت به وارد کردن سرمایه و دانش پزشکی به ایران مطلع کنند، گفت: تامین نیازهای ما از کشورهای خارجی مهم است. ما در زمینه دارو و تجهیزات واردات قابل توجهی داریم. در این زمینه نیز سفرا و روسای نمایندگی های ایران می توانند نیازها را رصد و زمینه های جدیدی را در بازار جهانی ایجاد کنند.

وی در پایان افزود: در مجموع برنامه تحول سلامت یکی از اقدامات محوری ما است که در آن کارهای زیادی شده و برای توسعه آن با همکاری سفرا و روسای نمایندگی های ایران می توانیم از منابع کشورهای دیگر استفاده کنیم و یا خدمات مان را به کشورهای در حال توسعه صادر کنیم.