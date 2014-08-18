کمیسیون انتخابات افغانستان: نزدیک به 50 درصد آرا شمارش شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "نور محمد نور" سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در نشست خبری در کابل گفت که از زمان آغاز روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا حالا که یک ماه می‌گذرد ۱۱ هزار و ۱۳۳ صندوق رای را بررسی کرده اند که ۴۸.۷ درصد کل آرای انتخابات است.

در حال حاضر در کمیسیون مستقل انتخابات دو مرحله از روند بررسی آرا جریان دارد، یکی روند عادی شمارش و بررسی تک تک برگه های رای و دیگری روند بازشماری و بررسی شش هزار رایی که در نتیجه بررسی اولیه بعنوان آرای مشکوک کنار گذاشته شده اند.

محمد نور گفـت: ۶۱۳ کارمند کمیسیون مستقل انتخابات مشغول بررسی آرای انتخابات هستند. از این میان ۴۸۴ کارمند مشغول روند بررسی عادی اند و ۱۲۹ کارمند دیگر به روند ویژه شمارش و بررسی آرا گماشته شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته که گروه های کاری همه روزه به بررسی آرا ادامه خواهند داد و حتی در تعطیلات ملی مثل سالروز استرداد استقلال هم تعطیل نیستند.

در حال حاضر بیش از هزار ناظر شامل ۱۶۷ ناظر بین‌المللی و بیش از ششصد تن از نمایندگان دو نامزد بر روند بررسی آرا نظارت می‌کنند.

طرح بررسی و بازشماری کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حاصل توافق "اشرف‌غنی احمدزی" و "عبدالله عبدالله" دو نامزد ریاست جمهوری و "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا بود که در هفته دوم ماه ژوئیه صورت گرفت.

روند بررسی کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اختلاف ها میان نامزدان و نبود توافق روی معیارهای ابطال "آرای پاک از ناپاک" چند بار متوقف و از سر گرفته شده است.