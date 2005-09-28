مردم به تيم ملي علاقه دارند، ولي مطبوعات ما خلاف اين را مي نويسند // تنها به پيروزي تيم ملي ايران فكرمي كنم

به گزارش خبرگزاري " مهر" وبه نقل ازپايگاه خبري فوتبال نيوز برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال ايران درپاسخ به اين سوال كه آيا با راهيابي تيم ملي ايران به جام جهاني فوتبال، ماموريت خود را تمام شده مي بيند ويا به درخشش درجام جهاني به همراه ايران نيزمي انديشد، گفت: دركنارهدف اصلي ما كه راهيابي به جام جهاني بود، تلاش مي كنيم تا بازهم كيفيت بازي خود را بهتركرده وبا سخت گيري در انتخابهايمان، نواقص تيمي را اصلاح وساختار تاكتيكي تيم را بهتركنيم.

سرمربي تيم ملي ايران درباره انتقاداتي كه به نحوه بازي تيم ملي وعدم وجود يك " قالب بازي " مشخص درمقايسه با تيمهاي بزرگ دنيا مثل فرانسه مي شود، يادآورشد: اينطور نيست كه اگرتيمي مثل فرانسه زندان را درتركيب خود نداشته باشد، بازهم با همان كيفيت وشكل قبلي قادربه كسب نتايج قابل قبول باشد. درسيستم بازي تيمي مانند فرانسه، بازيكني كه جانشيني زيدان مي شود بايد كيفيت بالايي مانند خود اورا داشته باشد، ولي فرانسه كه ابرقدرتي درفوتبال دنياست با رفتن زيدان به مشكلات فراواني برمي خورد ومجددا اورا به تيم ملي فرا مي خواند. آنها حتي براي تورام و ماكه له له هم جانشيني ندارند واين بازيكنان با سنين بالاي 30 سال به تيم ملي فرانسه فراخوانده مي شوند.

در تيم ملي ايران هم پيدا كردن جانشين بازيكني مثل علي كريمي سخت است، زيرا اوبدليل كيفيت بالاي بازيش توانسته دربايرن مونيخ بازي كند وبقيه درايران بازي مي كنند. البته من قبول دارم كه پتانسيلهاي زيادي در داخل ايران داريم. مثلا آرش برهاني بازيكن خيلي خوبي است، ولي هنوزبايد براي بهترشدن كاركند تا به سطح بالايي برسد. من به بازيكنانم اعتماد واعتقاد كافي دارم. البته آنها جنبه هاي مثبت ومنفي خود را دارند، ولي براي بهترشدن بايد همواره تلاش كرد.

برانكو افزود: ما بازيكنان با كيفيت بالايي هم داريم كه جانشين بازيكنان بزرگمان هستند وبه تنهايي هم درباشگاههاي خود ستاره اند، ولي هنگامي كه مجبورشويم 15 مهره جديد مثل آنها را همزمان به تيم ملي دعوت كنيم ( مثل بازي برگشت با ژاپن) اينجاست كه شكل بازي ما بهم مي ريزد ونقش بازيكنان اصلي ومحوري معلوم مي شود. تنها سوالي كه ذهن مرا مشغول مي كند، اين است كه با توجه به زمان باقيمانده تا جام جهاني آيا مي توانيم همه كارهاي مورد نظرمان را انجام دهيم يا خير.

برانكو درباره بازيهاي تداركاتي آينده تيم ملي گفت: بعد ازبازي با كره جنوبي، درماههاي آبان و آذرهم دومسابقه تداركاتي خواهيم داشت وسعي مي كنيم درماههاي بهمن و اسفند هم دومسابقه ديگرداشته باشيم ودر اردوي آماده سازي پيش ازسال 85 هم دو مسابقه برگزارخواهيم كرد.

من ازفدراسيون خواسته ام بعد ازمشخص شدن تمام تيمهاي راه يافته به جام جهاني، دوبازي طي دوماه آينده با دوتيم راه يافته به جام جهاني برگزاركنيم. اما مشكل اصلي ما اين است كه نهايتا تا پايان سال 84 نمي توانيم بيش از35 روزتمرين كنيم، چون باشگاهها بازيكنانشان را مي خواهند وبايد آنها را دراختيارداشته باشند.

وي درپاسخ به سوالي درباره تعامل باشگاهها وتيم ملي درنحوه تمرينات و آماده سازي بازيكنان وهمچنين دراختيارقراردادن ملي پوشانشان گفت: سرمربي تيمهاي ملي تمام كشورها هم همين مشكلات را دارند. آنها هم حداكثر 5 روز پيش ازبازيهاي ملي بازيكنان خود را به خدمت مي گيرند وبا توجه به فشارمسابقات مختلف گوناگون بازيكنان آنها عموما خسته به تيم ملي مي رسند.

البته آنها در انتخاب بازيكن دقت فراواني مي كنند كه بازيكنان درسطح كيفي بين المللي را دراختيارداشته باشند، ولي بازهم با تيمهاي ملي مشكل دارند وفيفا درحال پيدا كردن راه حل مناسب براي اين مشكلات است.

تيمهاي بزرگ دنيا درهمين چند بازي اخيرخود هم مشكلات فراوان داشته اند. انگليس، آلمان، ايتاليا وفرانسه دربازيهاي اخيرخود به زحمت زيادي افتاده اند و تازه زيبا هم بازي نكرده اند وفقط براي كسب نتيجه مطلوب به ميدان رفته اند.

شما ببينيد تيمي مثل هلند بازيكنان با كيفيتي مثل ماكاي وفان نيستل روي را دارد كه با بازيكنان ما قابل مقايسه نيستند. آنها در بالاترين سطح حرفه اي بين المللي بازي مي كنند، ولي همين هلند هم گاهي زيبا بازي نمي كند.

سرمربي تيم ملي ايران درپاسخ به سوالي درمورد حاكم شدن تفكرنتيجه گرايي درتيم ملي فوتبال ايران وتحت الشعاع قرارگرفتن بازي زيبا دراين تيم گفت: عده اي افراد مغرض بدليل منافع شخصي خود اين مسئله را به عمد در افكارعمومي مردم ايران رواج داده اند، درحاليكه اعتقاد من اين است كه ما علاوه بركسب نتيجه كه مهمترين فاكتورلازم درتواناييهاي يك تيم است، بازي جذاب هم ارايه كرده ايم.

وي افزود: اعتقاد من اين است كه بدون انجام بازي خوب، با كيفيت وجذاب، غيرممكن است كه به نتايج مستمر ومورد نظرتان هم دست پيدا كنيد و آمارموجود در27 بازي اخيرتيم ملي ايران بيانگر اين بوده است كه تيم من 81 درصد بازيهايش را برده است و ميانگين گل زاده اش 66/2 گل درهربازي بوده است، درحاليكه بطورميانگين فقط 66/0 گل درهربازي خورده است. اين آماربه خوبي جواب منتقدان رامي دهد.

برانكو ادامه داد: با مروربازيهاي تيم ملي دريكسال اخيرمي بينيد كه بهترين كيفيت بازي را درتورنمنتهاي مختلف مثل مقدماتي جام جهاني وجام ملتهاي آسيا داشته ايم، ولي سه ماه است كه مدام به من مي گويند كه تيم ملي زيبا بازي نمي كند ومردم ازنحوه بازي تيم ملي ناراضي هستند.

من خودم مي دانم كه مردم به تيم ملي علاقه دارند، ولي مطبوعات ما خلاف اين را مي نويسند ومن دليل اين مسئله را نمي دانم.

ما درجام ملتهاي آسيا زيباترين بازي 40 سال اخير اين بازيها را دربرابركره انجام داديم وبا نتيجه 4 بر3 برآنها پيروزشديم. همچنين با ارايه بازيهاي خوب وبا كيفيت به جام جهاني رسيديم، ما حتي درتهران با يك بازي عالي آلمان را به تحسين واداشتيم كه باعث غافلگيري مقامات آلماني ازجمله فرانتس بكن بائرشد.

البته قبول دارم يكي دو بازي بد هم دركارنامه خود داريم كه اين در فوتبال دنيا امري طبيعي است. ولي بازهم مي گويم كه با توجه به آمارموجود تيم من جذاب هم بازي كرده ومي دانم كه اكثرمردم ايران هم با من هم عقيده اند.

برانكو درخصوص نتايج نظرسنجي اخير فوتبال نيوز درخصوص مربيگري وي درتيم ملي ايران درجام جهاني 2006 كه با 87 درصد آراي موافق همراه بوده است، گفت: اين بزرگترين لذت من است. مهمترين چيزبراي من اين است كه موفق شدم مردم را راضي وشاد ببينم وتمام تلاشهايي كه ما درفوتبال انجام مي دهيم، بخاطر راضي كردن مردمي است كه عاشق تيم ملي خود هستند.

ايوانكوويچ درخصوص منتقدين خود درمطبوعات و اينكه برخي ازآنها از طرفداران وي درسالهاي پيش بوده اند و درباره انتقادات جديدي كه از وي مي شود،يادآورشد: من نمي دانم آنها چرا با من مشكل دارند. يكي از وظايف تعريف شده من ارتباط و تعامل با مطبوعات ورسانه هاست ومعتقدم بدون وجود رسانه ها آنچه كه امروزه درفوتبال ساخته شده است غيرقابل ساخت بود.

همواره تلاش كرده ام كه دردسترس مطبوعات ورسانه ها باشم و اطلاعات تيم ملي را مستقيما دراختيار آنها قراردهم وتا الان هم هيچ درخواست مصاحبه اي را به شرط داشتن زمان لازم براي انجام آن رد نكرده ام، من به تمام مطبوعات بصورت يكسان پاسخگو بوده ام ومعتقدم كه نبايد آنها را گلچين كرد. دراردوهاي تيم ملي همواره به روي مطبوعات بازبوده وهميشه در ابتداي تمرين تيم ملي پاسخگوي دوستان مطبوعاتي بوده ام. حالا نمي دانم كه چه مشكلي وجود دارد شايد برخي ازآنها با نتايج برخي از بازيهاي تيم ملي موافق نيستند. البته همواره گفته ام كه هركس حق اظهارنظرخود را دارد، من تا به حال به هيچ خبرنگاري بدليل انتقاد ازخودم خرده نگرفته ام، ولي زماني عصباني شده ام كه چيزهايي خلاف گفته هايم درجايي چاپ شود.

وي تصريح كرد: من به نظرهمه احترام مي گذارم. همه مي توانند انتقادات خود را داشته باشند، ولي فكركنم مشكل اصلي اختلاف نظرمن و آنهاست. آنها مي گويند تيم ملي جذاب بازي نمي كند، ولي من معتقدم كه تيم من جذاب بازي مي كند ونتيجه لازم را هم مي گيرد. آنها بازي تيم ملي را محتاطانه وتدافعي مي دانند، ولي من معتقدم كه تيم من بسيارتهاجمي بازي كرده و اين گفته را آمارو ارقام بازيهاي گذشته ثابت كرده است.

سرمربي تيم ملي ايران درپاسخ به سوالي پيرامون لزوم تقويت كادرفني تيم ملي گفت: درحال حاضر هومن افاضلي بعنوان آناليزور با ما كارمي كند كه ازنحوه كار اوبسيارراضي هستم. اويك جوان متخصص ايراني است وكارش را هم به خوبي انجام مي دهد. همچنين يك پزشك به كادرما درجام جهاني اضافه خواهد شد.

وي درمورد لزوم احتياج تيم ملي به يك روانشناس مجرب نيزگفت: من باورندارم كه چوب سحرآميزي وجود داشته باشد كه يك روانشناس بتواند با كمك آن ويك شبه همه مشكلات را حل كند. به عقيده من بهترين روانشناس شخص مربي است و دليلش هم اعتماد بازيكنان تيم به خود اوست. كاربا روانشناس و انجام روشهاي روان درماني وتمرينات ويژه اوبه زمان درازي نيازدارد و دركوتاه مدت جواب نمي دهد.

برانكو درباره اختلاف سطح موجود بين فوتبال ايران وتيمهاي برتردنيا درسطوح ملي وباشگاهي خاطرنشان كرد: در 4 سال گذشته درسطح ملي گامهاي بلندي به سوي بهترشدن برداشته ايم ودركنار ژاپن بربام فوتبال اسيا قرارگرفته ايم، اما براي رسيدن به سطح برترين تيمهاي دنيا يك گام ديگرپيش روداريم كه با تلاش فراوان بايد اين گام را برداريم.

وي درباره سطح فني باشگاههاي ايران گفت: باشگاههاي ايران بايد با دقت بيشتري خود را آناليزكنند. آنها نيازبه بازيهاي دوستانه با تيمهاي بزرگ اروپايي دارند تا تجربيات بين المللي خود را افزايش دهند و ازشكستهاي احتمالي هم نبايد بترسند. متاسفانه درايران همه ازشكست مي ترسند، ولي باشگاهها بايد بدانند بدون كسب تجربه بازي دربرابرتيمهاي بزرگ وبين المللي نمي توانند به كيفيت بالاتري دست يابند، گرچه دربازيهاي دوستانه شكست هم بخورند.

وي درباره توانايي مربيان ايراني و ارزيابي سطح علمي وتواناييهاي فني آنان گفت: در ايران مربياني هستند كه با تيمهاي خود به نتايج خوبي هم دست پيدا كرده اند. چيزي كه مهم است اين است كه همه ما لازم است همواره براي بهتر شدن به اندوخته هاي علمي خود اضافه كنيم. بنابراين بايد با ايجاد ارتباط با كشورهاي صاحب فوتبال ازتجربيات مربيان آنها استفاده كنيم. چون آنها هميشه يك گام ازما پيش هستند ولازم است ازتجربياتشان بهره برداري كرد.

وي درپايان درپاسخ به سوالي پيرامون اينكه ازبين مربيگري ايران وكرواسي درجام جهاني كدام را انتخاب مي كند، گفت: اين يك سوال فرضي است من دوست دارم ايران وكرواسي به فينال راه پيدا كنند و البته تيم من برنده بازي باشد.

عليرغم آنكه كرواسي وطن من است، ولي با تمام قلبم مي خواهم تيمي كه سرمربي آن هستم به پيروزي دست يابد ودليل آن هم معلوم است من يك حرفه اي هستم ومي خواهم موفق شوم، بنابراين تنها به پيروزي تيم ملي ايران فكرمي كنم.