پایانه مسافربری سمنان در خور شان مرکز استان نیست/ فروش 15 درصد بلیت ناوگان مسافربری از طریق مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، داوود فهندژ سعدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران خواستار تخصیص زمینی برای ساماندهی و مدیریت هر چه بهتر پایانه سمنان از شورای اسلامی این شهر شد تا با ساماندهی مناسب، پایانه ای با نماد شهر سمنان ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه موقعیت پایانه مسافربری نباید به حمل و نقل شهری باری اضافه کند، گفت: از منظر حمل و نقلی دردسر برای مردم نمی خواهیم.

سعدی اضافه کرد: احداث این پایانه و سکوهای پیاده و سوار شدن مسافر برای راحتی مردم و در خور شهر سمنان است و شرکتها و صنف مربوطه نیز آماده سرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی برای این پایانه است.

سمنان از استان های برتر در نظارت و کنترل بر شرکتها و امور حمل و نقل جاده ای

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با اشاره به اینکه سمنان در بین استان های برتر کشور در نظارت و کنترل بر شرکتها و امور حمل و نقل جاده ای قرار دارد افزود: این رتبه بندی هفته گذشته در سمینار ایمنی کشور در تهران اعلام شده است.

سعدی با بیان اینکه شش استان برتر در این زمینه 84 درصد نظارت و کنترل بر شرکتها و امور حمل و نقل جاده ای کشور را پوشش می دهند، اظهار کرد: استان سمنان حدود 30 درصد از این میزان را پوشش داده است.

وی، با تقسیم بندی پایانه های مسافربری به پایانه های اختصاصی، نیمه متمرکز، متمرکز و سکوهای پیاده و سوار شدن مسافر، افزود: از نظر ما پایانه مسافربری فعلی سمنان به تنهایی کافی نیست و به احداث و ایجاد پایانه نیمه متمرکز در پل جهاد و پایانه نیمه متمرکز یا سکوی پیاده و سوار شدن در میدان استاندارد سمنان نیاز دارد.

فروش 15 درصد از بلیت ناوگان مسافربری در استان سمنان از طریق مجازی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان از تخصیص سهمیه ویژه برای استان در نوسازی ناوگان سواری و مینی بوس خبر داد و گفت: خودروهایی برای نوسازی این ناوگان آماده شده است زیرا بالا رفتن عمر ناوگان سواری از سه سال زنگ خطر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه حدود 15 درصد از بلیت ناوگان مسافربری در استان از طریق مجازی به فروش می رسد، از رشد یک هزار درصدی فروش بلیت مسافری در سه سال گذشته خبر داد و افزود: نظام صورت وضعیت در حمل مسافر و بارنامه در حمل کالا نیز به صورت برخط و لحظه ای است که نظارت را آسان تر می کند.