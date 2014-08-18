نخستین کنگره سراسری شعر حضرت زینب(س) در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مقدم افزود: زنجان دارای استعدادهای قابل توجهی در عرصه شعر است.

وی یادآورشد: هر استانی در این عرصه دارای برنامه خاص کشوری است که به آن می بالد و خود را به رخ دیگر نقاط کشور می کشد.

مقدم اظهار کرد: بر همین اساس مسوولان و برنامه ریزان فرهنگی زنجان تصمیم به برگزاری نخستین کنگره سراسری حضرت زینب(س) گرفتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان زنجان از برگزاری جشنواره شعر استانی ˈمنزویˈ در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت موفقیت در اجرای این برنامه، جشنواره شعر منزوی از سال آینده به صورت کشوری برگزار خواهد شد.



مقدم افزود: این جشنواره همزمان با سالروز تولد شاعر شهیر زنجانیˈحسین منزویˈ برگزار خواهد شد.



مقدم به جریان رونمایی ازمجموعه آثار 80 شاعر زنجانی در کتابی با عنوان ˈفرصت آفتابیˈ اشاره کرد و ادامه داد: سال آینده جلد دوم این کتاب منتشر خواهد شد.

همایش بزرگداشت اولین راهپیمایی بانوان زنجانی در زنجان برگزار می شود



رئیس حوزه هنری استان زنجان و دبیر مراسم بزرگداشت نهم شهریور گفت: همایش بزرگداشت اولین راهپیمایی بانوان زنجانی پیشرو در انقلاب اسلامی روز یکشنبه (9 شهریورماه) سال 93 در محل موسسه دارالقرآن کریم زنجان برگزار می شود.



حمیدرضا اسماعیلی افزود: برگزاری این همایش با هدف گرامی داشت اولین تظاهرات خودجوش بانوان زنجانی در شهریورماه 57 علیه رژیم طاغوت صورت می گیرد که فرصت مغتنمی برای تبیین اهداف این قیام توسط نسل اول انقلاب برای نسل‌های بعدی محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: طراحی وب سایت، ساخت و اجرای سرود با مضمون روز بزرگداشت نهم شهریور، فراخوان مقاله، فراخوان طراحی نماد حرکت زنان پیشرو زنجان، آماده سازی نمایشنامه و ... بخشی از این برنامه هاست.



حوزه هنری استان زنجان دبیرخانه دائمی مراسم بزرگداشت نهم شهریور شد

مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان گفت: حوزه هنری استان زنجان به عنوان دبیرخانه دائمی مراسم بزرگداشت اولین راهپیمایی بانوان زنجانی در نهم شهریورماه 1357 انتخاب شد.



وحید اکبری افزود: به منظور پیگیری های مستمر مراسم و برنامه های واقعه نهم شهریور در طول سال، حوزه هنری استان زنجان به عنوان دبیرخانه دائمی مراسم بزرگداشت زنان زنجانی پیشرو در انقلاب اسلامی معرفی شد.



وی با اشاره به اینکه تاسیس دبیرخانه دائمی مراسم بزرگداشت واقعه نهم شهریور با هدف پررنگ تر کردن حرکت تاریخی بانوان زنجانی و ثبت آن در فهرست افتخارات ملی صورت گرفته است، افزود: همه باید در زنده نگه داشتن و برجسته کردن این رویداد تاریخی که به یکی از شاخص های معنوی استان تبدیل شده است تلاش کنیم.



اکبری خاطر نشان کرد: حوزه هنری استان زنجان به عنوان دبیرخانه دائمی مراسم بزرگداشت واقعه نهم شهریور موظف شده تا نسبت به برگزاری جلسات هماهنگی، پیگیری مصوبات و برگزاری مراسم بزرگداشت، همه ساله در نهم شهریور اقدامات و هماهنگی های لازم را انجام دهد.

راه اندازی مرکز درمان بستر عمده مطالبه مردم بخش انگوران است

بخشدار انگوران گفت: تعريض جاده دندي به زنجان وراه اندازی مرکز درمان بستر عمده مطالبه مردم بخش انگوران است.

سيروس رستمي در نشست مشورتي دهياران و شوراهاي اسلامي بخش انگوران افزود:با توجه به پرتردد بودن مسيروعبور كاميونهاي حمل مواد معدني از معادن واز طرفي باريك بودن جاده موجود ،مشكلاتي را براي اهالی بخش بوجود آورده است.

وی با اشاره به این كه تعريض جاده مذكورازخروجي زنجان وهمچنين از خروجي دندي شروع شده از مسئولین استانی خواست با تزريق اعتبارات ملي در جهت تسريع تعريض جاده زنجان به دندي ودندي به تخت سليمان اقدام عاجل به منظور جلوگيري ازتصادفات ناگوارجاده اي صورت گيرد.

رستمي يكي ديگر از مشكلات بخش انگوران ،خصوصا شهردندي را نبود بيمارستان يا مركزدرمان بستر دراين بخش عنوان نمودوگفت:باوجود66روستا وبيش از 17هزارجمعيت، در اين بخش عليرغم اينكه در سالهاي گذشته كلنگ مركزدرمان بستر دندي به زمين زده شده ،متاسفانه هيچگونه اقدام عملي دراين مورد صورت نگرفته است .

بخشدار انگوران در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت عليرغم اينكه در حوزه هاي راه وشهرسازي ،اجراي طرحهاي هادي ،آبرساني ،مخابرات ،بهداشت كارهاي خوبي توسط دولت صورت گرفته خاطرنشان كرد كه با اين وجود مشكلاتي از لحاظ آب شرب ،آب كشاورزي ، بهسازي و آسفالت راه روستايي ، عدم آنتن دهي موبايل و عدم دريافت امواج راديو و تلويزيون در برخي ازروستاها وجود دارد كه اميد است با اختصاص اعتبارات لازم در اين خصوص گام موثري برداشته شود.







