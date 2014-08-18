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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

در نشستی مطرح شد؛

صندوق توسعه ملی باید از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کند/ تولیدات صنایع البرز تا 70 درصد کاهش یافت

صندوق توسعه ملی باید از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کند/ تولیدات صنایع البرز تا 70 درصد کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط خوبی به سر نمی برند، گفت: صندوق حمایت از توسعه مالی باید از این واحدها حمایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان ظهر دوشنبه در نوزدهمین کارگروه تولید شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که در کرج برگزار شد، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط خوبی به سر نمی برند و باید از سوی صندوق توسعه ملی حمایت شوند.

وی با تاکید بر اینکه صندوق حمایت از توسعه ملی برای مشکلات واحدهای تولیدی باید چاره اندیشی کند، افزود: برخی صنایع به علت مشکلات ناشی از رکود، تورم و کمبود نقدینگی برای ادامه تولید درمانده شده و نیازمند حمایت صندوق توسعه ملی هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مدیران برخی صنایع به دلیل مشکلات ناشی از کمبود اعتبار به عنوان مدیران بد حساب معرفی شده اند و اگر صندوق از آنها حمایت نکند به تولید ضربه وارد خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز نیز در این نشست با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: این بسته پیشنهادی دولت که طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران ارائه شده، حرکتی ارزشمند است.

حسین طوسی افزود: بخش خصوصی استان البرز در تلاش است با ارائه راهکارهای تخصصی و کارشناسی، دولت را در جهت رفع نارسایی های این بسته پیشنهادی یاری دهد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه اشتغال کشور در خطر است، افزود: بیشتر اشتغال به خصوص اشتغال صنعتی در گروه بنگاههای کوچک و متوسط است، به همین لحاظ حمایت از این بنگاههای اقتصادی در کشور انجام شده است.

شاه کلید خروج غیرتورمی از رکود در گرو حفظ اشتغال و تولید در بنگاه های کوچک است

وی با اشاره به اینکه تنها 30 درصد ظرفیت صنایع و بنگاه های اقتصادی استان فعال است افزود:جای تاسف است که به دلیل تورم، کمبود نقدینگی و رکود حاکم از تمام ظرفیت های تولیدی در استان استفاده نمی شود.

طوسی گفت:شاه کلید خروج غیر تورمی از رکود در گرو حفظ اشتغال و تولید در بنگاه های کوچک است.

وی ادامه داد: کاهش تولیدات صنایع تا مرز 70 درصد ظرفیت، به معنای ضرر و زیان و خسارت جبران ناپذیر بر پیکره صنایع استان است.



 

کد مطلب 2352510

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