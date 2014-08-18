300 واحد مسکن خیرساز در خراسان جنوبی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از آغاز امسال 310 واحد مسکن خیرین در سطح استان واگذار شده است.

وی عنوان کرد: برای واگذاری و احداث این واحدها 94 هزار و 200 میلیون ریال توسط خیرین هزینه شده است.

دائمی مجموع پروژه های طرح مسکن خیرین در استان را 738 واحد برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 574 واحد تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

وی اضافه کرد: این واحدها با اعتبار 143 هزار و 200 میلیون ریال تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

دائمی با بیان اینکه این واحدها توسط انجمن خیرین به واگذار شده است، افزود: کار نظارت بر ساخت و ساز این واحدها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه از این تعداد 164 واحد در استان در حال ساخت است، یادآور شد: این واحدها با اعتبار 57 هزار و 400 میلیون ریال ساخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: عمليات اجرايي احداث 505 واحد مسکوني شهري براي اقشار کم درآمد، امسال در استان شروع مي شود.

معاون مسکن شهري اداره کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان جنوبی اظهارکرد:از اين تعداد واحد مسکوني 285 واحد در چهکند و 14 واحد هم در شهر بيرجند احداث مي شود.

دائمی از احداث 55 واحد مسکوني در قاينات خبرداد وافزود: از مجموع واحدهاي پيش بيني شده سهم سرايان 22 و اسلاميه 56 واحد مسکوني است.

به گفته وي، 48 واحد در حسين آباد و 64 واحد هم در شکراب بيرجند احداث مي شود.

وي با بيان اين که پروانه احداث براي ايجاد 505 واحد مسکوني شهر اخذ شده است ادامه داد: بعد از واگذاري واحدهاي مسکوني درحال احداث و احداث شده و برگشت نقدينگي به بنياد مسکن، عمليات اجرايي اين واحدهاي مسکوني در شهرهاي مختلف استان شروع خواهد شد.

دائمی در ادامه به شروع احداث 697 واحد مسکوني شهري براي اقشار کم درآمد در نقاط مختلف استان اشاره کرد و گفت: از اين تعداد 203 واحد تاپايان سال به بهره‌برداري مي رسد.