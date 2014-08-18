ثبت نام آیلتس دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون زبان انگليسي آيلتس آكادميك از امروز دوشنبه در سامانه results.ielts.org آغاز شد.
به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، هر آزمون رأس ساعت 10 صبح در تهران برگزار می شود.
نتایج نهایی سوم آبان ماه اعلام خواهد شد.
فرایند ثبت نام آیلتس آکادمیک دانشگاه آزاد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون زبان انگليسي آيلتس آكادميك از امروز دوشنبه در سامانه results.ielts.org آغاز شد.
به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، هر آزمون رأس ساعت 10 صبح در تهران برگزار می شود.
نتایج نهایی سوم آبان ماه اعلام خواهد شد.
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