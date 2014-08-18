سرکوب معترضان ضدصهیونیستی در جشنواره فيلم اسراييل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سيدني هرالد، فعالان اجتماعي با محكوم كردن عمل مقامات امنيتي استراليا براي ممانعت از تظاهرات حاميان فلسطينيان آن را سانسوري ظالمانه خوانده‌اند.

در حالي كه پليس استراليا تلاش مي‌كند جلوي حاميان فلسطيني ها را بگيرد، گروه عمل فلسطين گفت اعضايش آماده مي شوند تا روز پنج شنبه آينده در برابر سينماي شهر سيدني تظاهرات كنند.

گاردين استراليا نيز گزارش كرده كه داميان ريدول بنيانگذار اين گروه از سوي پليس احضار شده است.

پليس نيوساوت ولز با استفاده از يك ماده قانوني مربوط به سال 1988 قصد دارد جلوي اين تظاهرات را بگيرد. دستاويز اين ماده قانوني ايجاد اختلال در زندگي شهري است.

از سوي ديگر آلبرت ديدون بنيانگذار و رييس تبادلات فرهنگي اسراييل و استراليا مي گويد هدفشان صلح دوستانه است و فيلم اول اين جشنواره با عنوان «خود ساخته» درباره دو زن يكي اسراييلي و ديگر فلسطيني است.

وي مي گويد طرفداران فلسطين نيز با ديدن اين فيلم متعجب مي‌شوند كه چگونه نحوه زندگي شان بر اسراييليان تاثيرگذار بوده است.

اين گروه تاكيد كرده كه حامي اسراييل نيست و تنها قصد تبادلات فرهنگي دارد.

ریدول در اين باره گفته بود: ما از جنایات اسرايیل وحشتزده شده‌ایم و معتقديم واکنش دولت استرالیا به این جنایات نیز وحشتناک است.

جشنواره فيلم اسراييل امسال براي يازدهمين سال متوالي در ملبورن، بريسبن، كانبرا، آدلايد، پرت و بايرون بي برگزار مي‌شود.