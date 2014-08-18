به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام علی باقری اظهار کرد: مراسم شهادت بنیانگذار مکتب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع) ویژه زائران غیر ایرانی در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی عنوان کرد: اداره زائران غیر ایرانی برنامه‌های ویژه‌ای همچون سخنرانی، بیان احکام، مداحی و مرثیه سرایی، قرائت ادعیه و زیارت، حلقه معرفت برای زائرانی که با ملیت‌های مختلف در روز و شب شهادت امام جعفر صادق (ع) به حرم ثامن الحجج (ع) مشرف شده‌اند، تدارک دیده است.

وی گفت: جلوه‌هایی از شخصیت امام جعفر صادق (ع) و تعلیم و تربیت در سیره ایشان از موضوعاتی است که توسط حجت الاسلام دیدار علی اکبری و خواجه عابد رضا محسن، بعد از نماز مغرب و عشاء در شب و روز شهادت این امام بزرگوار، در محل رواق غدیر حرم مطهر رضوی، برای زائران اردو زبان تبیین خواهد شد.

باقری اظهار كرد: آموزه‌های اخلاقی امام جعفر صادق(ع) از مباحثی است که توسط حجت الاسلام مهدی طرفی برای زائران عرب زبان در شب و روز شهادت امام صادق(ع) با محوریت رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی تبیین خواهد شد.

وی یادآور شد: اقامه نماز جماعت، قرائت ادعیه، سخنرانی، مداحی و مرثیه سرایی، بحث‌های دینی و مذهبی و بیان مسائل شرعی از جمله برنامه‌هایی است که ویژه ایام شهادت برای زائران غیر ایرانی برگزار می‌شود.