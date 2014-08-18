  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۷

ویژه زائران غیر ایرانی/

مراسم شهادت امام صادق (ع) در حرم رضوی برگزار می‌شود

مراسم شهادت امام صادق (ع) در حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد – خبرگزاري مهر: مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی گفت: مراسم شهادت بنیانگذار مکتب تشیع، امام جعفر صادق(ع) ویژه زائران غیر ایرانی در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام علی باقری اظهار کرد: مراسم شهادت بنیانگذار مکتب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع) ویژه زائران غیر ایرانی در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی عنوان کرد: اداره زائران غیر ایرانی برنامه‌های ویژه‌ای همچون سخنرانی، بیان احکام، مداحی و مرثیه سرایی، قرائت ادعیه و زیارت، حلقه معرفت برای زائرانی که با ملیت‌های مختلف در روز و شب شهادت امام جعفر صادق (ع) به حرم ثامن الحجج (ع) مشرف شده‌اند، تدارک دیده است.

وی گفت: جلوه‌هایی از شخصیت امام جعفر صادق (ع) و تعلیم و تربیت در سیره ایشان از موضوعاتی است که توسط حجت الاسلام دیدار علی اکبری و خواجه عابد رضا محسن، بعد از نماز مغرب و عشاء در شب و روز شهادت این امام بزرگوار، در محل رواق غدیر حرم مطهر رضوی، برای زائران اردو زبان تبیین خواهد شد.

باقری اظهار كرد: آموزه‌های اخلاقی امام جعفر صادق(ع) از مباحثی است که توسط حجت الاسلام مهدی طرفی برای زائران عرب زبان در شب و روز شهادت  امام صادق(ع) با محوریت رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی تبیین خواهد شد.

وی یادآور شد: اقامه نماز جماعت، قرائت ادعیه، سخنرانی، مداحی و مرثیه سرایی، بحث‌های دینی و مذهبی و بیان مسائل شرعی از جمله برنامه‌هایی است که ویژه ایام شهادت برای زائران غیر ایرانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2352552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها