«شاعران مشروطه» نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرض‌اللهی کارگردان فیلم مستند «شاعران مشروطه» گفت: این فیلم، نه به سفارش کسی یا جایی ساخته شد و نه من مجبور بودم این فیلم را بسازم. موضوع این فیلم هنگام ورق زدن کتاب‌های تاریخی به ذهنم رسید و احساس کردم باید آن را بسازم. بنابراین تا جایی که توان داشتم سعی خودم را به کار بردم تا این فیلم ساخته شود.

وی ادامه داد: بنای کار خود برای ساخت این مستند را بر این گذاشته بودم که تماشاگرانِ عام، مخاطبان این فیلم هستند بنابراین از آن‌جا که می‌دانستم مخاطبان عام این نوع سینما چندان حوصله ندارد تا با فیلم مستند همراه شود تصمیم گرفتم اطلاعات را به‌ گونه ایی در اختیار آن‌ها قرار دهم تا به تعبیر شما جای نفس کشیدن و استراحت میان صحنه‌ها را نداشته باشند.

کارگردان مستند «شاعران مشروطه» توضیح داد: دلم می‌خواست کاری کنم تا مخاطب نه تنها از روی صندلی تکان نخورد بلکه فرصت پلک زدن هم نداشته باشد! البته اگر در نیمه‌ نخست، از موسیقی کم ‌تر استفاده شده و فیلم کمی خسته‌ کننده شده است. همچنین درباره حوادث تاریخی، منابع تصویری اندک و محدودی وجود دارد. با این وجود برای کمک به ساختار این فیلم تا جایی که امکان داشت از منابع تصویری مختلفی بهره گرفتم.

وی ادامه داد: در بین منابع موجود تقریبا چیزی نبود که نتوانم به دست بیاورم. البته از ابتدا تصمیم گرفته بودم به‌ جای ساختار تلویزیونی و گفتگو با آدم‌های مختلف درباره این سوژه، از منابع آرشیوی استفاده کنم و فیلمم را بسازم.

فرض‌اللهی سپس با اشاره به این ‌که پیدا کردن منابع تصویری برای نمایش حوادث و رویدادهای تاریخی، از ساخت خود فیلم دشوارتر است گفت: هیچ ‌کدام از مراکزی که این‌ گونه منابع تصویری را در اختیار دارند عملاً با من همکاری نکردند.

وی با اشاره به تلاش گسترده‌ی خود برای به دست آوردن فایل صوتی و موجود از عارف قزوینی گفت: تنها جایی که پذیرفت تا فایل مورد بحث را در اختیار من قرار دهد یک موسسه تحقیقاتی در لندن بود اما این موسسه برای انجام این کار بیست و پنچ هزار پوند مطالبه کرد که پرداخت این مبلغ اصلا در بضاعت بودجه‌ این فیلم نبود.

فرض‌اللهی هم‌ چنین در واکنش به گفته منتقد مهمان برنامه که به عدم تطابق برخی تصویرها با اطلاعات ارائه شده در گفتار متن اشاره کرده بود گفت: تا حدی حرف شما را می‌پذیرم و قبول دارم که در بعضی بخش‌های فیلم، تصویرها بی‌ ارتباط با گفتار متن انتخاب شده اما شاید دلیل چنین نکته‌ این باشد که تلویزیون، نسل من و شما را عادت داده تا فقط آن‌ چه که می‌بینیم را بپذیریم و قبول کنیم؛ نه آن‌ چه که می‌شنویم!

فرض الهی در پایان گفت: من در بخش‌هایی از فیلم و با قصد قبلی این کار را کرده ‌ام تا هر چه که در گفتار متن بیان می‌شود به صورت دقیق دیده نشود.