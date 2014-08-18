  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

با حضور خبرنگاران اردبیلی؛

جلسه هم اندیشی مطبوعات اردبیل در آستانه سفر رئیس جمهور برگزار شد

جلسه هم اندیشی مطبوعات اردبیل در آستانه سفر رئیس جمهور برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: با حضور خبرنگاران اردبیلی جلسه هم اندیشی مطبوعات استان برای تدارک سفر رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه در این جلسه رئیس کمیته فرهنگی تبلیغی ستاد استقبال از سفر رئیس جمهوربه اردبیل به ضرورت پوشش رسانه ای جامع و به موقع سفر تاکید کرد.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه 85 نفر خبرنگار استانی برای پوشش این سفر مشخص شده اند، افزود: تلاش بر این است حرمت و شان خبرنگاران استانی در طول مراسمات حفظ شود.

وی با بیان اینکه مطابق نظر ستاد استقبال تبعیضی بین خبرنگار استانی و خبرنگار اعزامی از تهران وجود ندارد، اضافه کرد: در تمامی مراسمات امکانات لازم از جمله رایانه و اینترنت برای پوشش اخبار تدارک دیده شده است.

مدیر کل روابط عمومی استاندار تاکید دارد که این رویداد یکی از رویدادهای مهم رسانه ای استان است و باید با نهایت دقت و ظرافت اجرایی شود.

به گفته امامی یگانه 10 نفر خبرنگار در استقبال فرودگاه شامل دو نفر از صدا و سیما، خبرنگار و عکاس ایرنا، نماینده پایگاه های خبری و خبرگزاری ها به همراه عکاس، نماینده مطبوعات محلی به همراه عکاس و نماینده روزنامه های سراسری به همراه عکاس حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه پنج خبرنگار از رئیس جمهور و پنج خبرنگار از مشاور رسانه رئیس جمهور طرح سوال خواهند کرد به قالب طرح سوال و حتی مشخص شدن سوالات قبل از ایراد اشاره کرد.

وی افزود: پوشش خبری شورای اداری استان از طرف نهاد رئیس جمهوری انجام شده و فقط چهار تن از عکاسان و تصویر بردار صداو سیما حضور خواهند یافت.

امامی یگانه در واکنش به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم یکدستی در دعوت از خبرگزاری ها افزود: قالب برنامه تعریف شده است و در خصوص نحوه اجرای آن جای هیچ سوالی نیست.

رئیس کمیته فرهنگی تبلیغی ستاد استقبال از سفر رئیس جمهور به اردبیل اضافه کرد: در طول مراسمات فقط خبرنگاران معرفی شده توسط تیم حفاظت پذیرفته خواهند شد و ترکیب این تعداد قابل تغییر نیست.

وی افزود: پوشش خبری برنامه های دیدار با نخبگان، روحانیت و ایثارگران و کارگروه توسعه در طول روزهای آتی تعیین تکلیف می شود.

در این جلسه همچنین مدیر خانه مطبوعات استان پوشش خبری مناسب را تابلوی روزنامه نگاران استان خواند و گفت: نحوه خبر رسانی معرف جامعه مطبوعاتی استان است.

مهدی حسین نژاد با بیان اینکه به جای انتخاب خبرنگاران در بخش های مختلف از خرد جمعی استفاده کردیم، اضافه کرد: نشریات در اطلاع رسانی باید نهایت دقت و ظرافت را داشته باشند.

وی در خصوص درخواست نشریات محلی برای ارائه عکس از سوی خبرگزاری ها خواستار همکاری عکاسان با ننشریات محلی شد و افزود: بازتاب مناسب سفر رئیس جمهور بیانگر خروجی مطلوب قابلیت مطبوعات استان است.

در پایان این جلسه با اعلام نظر خبرنگاران و اخذ رای سوال از رئیس جمهور در موضوع بحران‌ آب، اشتغال، پروژه های نیمه تمام، گردشگری و جایگاه استان در برنامه ششم توسعه جمع بندی شد.

کد مطلب 2352576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها