"ستاد تدابیر ویژه تولید" برای حمایت از واحدهای تولیدی بحران زا در البرز تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مظفری ظهر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری در کرج گفت:ستاد تدابیر ویژه به زودی به ریاست استاندار محترم البرز و با حضور نمایندگان سازمان صنعت و تجارت و معدن، بخش خصوصی، معاونت برنامه ریزی، مدیران اقتصادی، واحدهای صنعتی و بانک های عامل تشکیل خواهد شد.



وی افزود: این ستاد در کمتر از دو هفته تشکیل می شود و طی آن مسائل و مشکلات حوزه تولیدی بررسی و جهت رفع آن تبادل نظر صورت می گیرد.



مظفری تصریح کرد: پس از بررسی موانع، واحدهای تولیدی تفکیک می شوند و سپس از شرایط استفاده صندوق توسعه ملی به منطور افزایش اعتبارات استانی و بهبود فرایند تولیدات برخوردار خواهند شد.



معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز در ادامه اظهار داشت: مشکلات کلیه واحدهای تولیدی در کارگروه اقتصادی با نظر کارشناسی بانک های عامل احصاء می شوند؛ پس از آن از اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی دعوت می شود تا نسبت به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان و افزایش اعتبار از صندوق توسعه ملی اقدام شود.



مظفری افزود: در ستاد تدابیر ویژه با کمک کارگروه اقتصادی، پیشنهادات و شرح وظایف در حوزه های تولیدی کشاورزی، ماشین سازی و فناوری احصاء شده و بررسی های لازم صورت می گیرد.



در این نشست «بررسی پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوبه بند 3 کارگروه خدمات و بارزگانی» به عنوان یکی از موضوعات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.



همچنین پیشنهاد انجمن گوشت و فرآورده های گوشتی استان مبنی بر خروج واحدهای غذایی از شمول قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با محوریت طرح در کارگروهی ویژه در دستور کار قرار گرفت.



هجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با بررسی موضوع بسته خروج غیر تورمی از رکورد توسط دولت، ادامه پیدا کرد.



در این نشست عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تشکیل کارگروه بررسی بسته خروج غیرتورمی از رکود در البرز را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.



در پایان نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فتانه شکرالهی مدیرکل جدید استاندارد استان البرز به اعضا معرفی شد.



