پخش پنج هزار دقیقه برنامه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از صدا و سیمای مرکز همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسم‌ پور ظهر دوشنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان همدان با اشاره به اینکه روال کار صدا وسیمای براین بود به صورت غیر مستقیم به موضوع امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، افزود: در حال حاضر برنامه‌هایی تولید می‌شود که به طور مستقیم امر به معروف و نهی از منکر را تبلیغ می‌کند.

وی اظهار داشت: تذکر لسانی، توجه به نماز، حجاب و عفاف، توجه به حقوق شهروندی و مسائلی از این دست در تهیه و پخش برنامه‌های مرکز همدان مورد توجه است.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان با اشاره به اینکه احادیثی که در ابتدای اخبار استانی پخش می‌شود همگی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر است، عنوان کرد: در برنامه‌های مربوط به خانواده نیز اساتید حوزه و دانشگاه درباره این فریضه صحبت می‌کنند.

قاسم‌ پور ادامه داد: در برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان نیز به فراخور سن مخاطب موضوعاتی از قبیل احترام به پدر و مادر، نماز و امر به معروف به طور مستقیم و غیر مستقیم مطرح می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز دراین جلسه گفت: در ماه رمضان بنا به وظیفه‌ای که مصوبه ستاد امر به معروف شهرستان بر عهده ما گذاشته بود شش مرحله مانور تذکر لسانی در سطح شهر همدان انجام شد.

حسن برزگر با اشاره به اینکه 48 تیم سازماندهی شده خواهر و برادر در خیابان‌ها، مراکز خرید و تفرجگاه های سطح شهرهمدان گشت‌زنی و اقدام به تذکر لسانی می‌کردند افزود: در این راستا 4 هزار و 972 تذکر به زنان، 308 تذکر به آقایان و 235 تذکر به متظاهران به روزه‌خواری داده شد.

وی با بیان اینکه در طول طرح نیازی به کار قضایی احساس نشد، عنوان کرد: اجرای طرح تذکر لسانی مورد پذیرش و استقبال عموم مردم شهر همدان قرار گرفت.

معاون عملیات انتظامی شهرستان همدان هم در ادامه این جلسه گفت: در ماه مبارک رمضان امسال به 2 هزارو 500 نفر تذکر لسانی داده شد و همچنین 350 نفر از افرادری را که اقدام به روزه خواری می کردند نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ احمد انواری همچنین از کشف هزار و 92 دستگاه گیرنده ماهواره خبرداد و افزود: در این مدت 19هزارو 312 عدد سی دی غیر مجاز نیز کشف شد.