45 درصد تعاونی ها در کشور غیر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در این راستا وزارت تعاون برای برطرف کردن مشکلات این تعاونی ها برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار داشت: در راستای حل مشکلات تعاونی ها باید از ظرفیت های لازم استفاده شود چرا که توجه به این حوزه باعث توسعه اقتصاد همه جانبه می شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور گفت: فعالیت تعاونی ها باید به موازات سایر حوزه های اقتصادی انجام شود.



کلانتری تداخل بسیاری از قوانین و موازی کاری دستگاهها را از مشکلات تعاونی ها اعلام کرد.

وی تاکید کرد: توسعه تعاون باعث توسعه اشتغال در کشور می‎شود بنابراین در این میان هر چه ظرفیت‎های تعاونی افزایش یابد اشتغال هم به نوبه خود افزایش می یابد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ، با اشاره به اینکه تعاونی‎ها از برند و ویترین خوبی برخوردار نیستند گفت: توجه به این امر مهم باید در دستور کار دست اندرکان امر قرار بگیرد.

کلانتری یاد آورشد: اگر بخواهیم جایگاه تعاونی را تثبیت کنیم باید محصول با کیفیت در دستور کار باشد و همچنین تعاونی ها نباید نگاهشان به دست بخش دولتی باشد.

وی تصریح کرد: تعاونی‎های توانایی های زیادی دارند که می‎توانند گام های موثری را بردارند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور یاد آورشد: ارتقای کیفیت بالا باعث می شود مردم به تولیدات داخلی توجه کنند.

کلانتری گفت: تعاون نیاز به برند سازی تخصصی دارد و در این میان رشته تخصصی دانشگاهها در دستور کار است چرا که توسعه تعاون نیاز به ویترین آرایی و برند سازی دارد.