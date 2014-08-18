سرقت اسناد فوق محرمانه از شاهزاده سعودی در جریان یک حمله مسلحانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی لوپاریزین، پلیس فرانسه امروز با صدور بیانیه ای از حمله افراد مسلح ناشناس به کاروان خودروهای یک شاهزاده سعودی در پاریس خبر داد.

بنابراین گزارش، یک گروه مسلح ناشناس با استفاده از تسلیحات پیشرفته و با در اختیار داشتن اطلاعات کافی در مسیر عبور کاروان خودروهای این شاهزاده سعودی کمین کرده بودند و در فرصت مناسب با یورش به این کاروان توانستند علاوه بر اسناد فوق محرمانه، 250 هزار یورو پول نقد به سرقت ببرند.

پلیس فرانسه اعلام کرده است که کاروان خودروهای این شاهزاده سعودی در حال طی مسیر به سوی فرودگاه "لا بروژ" در 15 کیلومتری شمال پاریس بوده که مورد حمله واقع شده است.

افراد مسلح در این حمله یکی از خودروهای شاهزاده سعودی را که حامل مدارک و پولها بوده به سرقت بردند و چند ساعت بعد نیروهای پلیس فرانسه این خودرو را در حالی که کاملا در آتش سوخته بود، کشف کردند.

پلیس فرانسه اعلام کرد که این سرقت مسلحانه بدون سابقه قبلی رخ داده و کاملا غیرمترقبه بوده است. یگان مبارزه با سرقت در پلیس قضایی فرانسه نیز به عنوان مسئول بررسی این پرونده معرفی شده است.