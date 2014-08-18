بیمه مشترک لازمه توسعه گردشگری سلامت در اکو است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن راشلی بعد از ظهر دوشنبه در پنل توسعه محصولات و خدمات گردشگری سلامت در رامسر، تصریح کرد: بیشتر کشورهای عضو اکو برای دریافت خدمات درمانی به کشور غیر از عضو اکو مراجعه می‌کنند که برگزاری این کنفرانس می‌تواند در تجمیع بیماران و سریز کردن آنها به سمت کشورهای عضو اکو سوق دهند.

رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در ادامه خاطر نشان کرد: برای توسعه گردشگری سلامت می توان اقدامی مناسبی برای تسهیل در امر ویزا انجام شود.

وی اضافه کرد: توسعه راههای دسترسی می تواند در توسعه خدمات گردشگری سلامت موثر باشد و ایجاد بیمه مشترک بین کشورها نیز در توسعه گردشگری این بخش موثر است.

راشکی با اشاره به توانمندی بخش خصوصی برخی کشورهای افزود: از ظرفیت بخش گردشگری برخی از کشورهای عضو اکو نیز می توان استفاده کرد چون این توانمندی‌ها در بین بسیاری از کشورها از جمله ایران وجود دارد.

این مسئول یکی از مولفه برای توسعه گردشگری سلامت نزدیکی و همجواری عنوان کرد و گفت: کشورهای عضو اکو این قابلیت را دارند و می‌شود از این قابلیت برای توسعه گردشگری کشورهای عضو استفاده کرد.

وی با بیان اینکه گردشگری سلامت در جهان بیش از صد میلیارد دلار گردشگر مالی گردشگری سلامت است گفت: کشورهای اکو در این زمینه نقش اساسی دارند و خدمات قابل توجهی توسط کشورهای عضو اکو دریافت می‌شود و صنعت گردشگری سلامت در بین کشورهای عضو اکو نیاز به توجه بیشتری دارد.