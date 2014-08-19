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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۸

سازمان میراث فرهنگی عضو شورایعالی صادرات غیرنفتی شد

سازمان میراث فرهنگی عضو شورایعالی صادرات غیرنفتی شد

معاون گردشگری کشور از عضویت رسمی سازمان میراث فرهنگی در شورایعالی صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: این شورا پس از وقفه‌ای دوباره تشکیل شده و سازمان میراث فرهنگی از این به بعد دراین شورا دارای حق رای است.

مرتضی رحمانی موحد به خبرنگار مهر گفت: فعالیت های گردشگری در داخل کشور و ورود گردشگران خارجی به ایران به عنوان یک فعالیت صادراتی، ارز آور است و می توان از امتیاز این نگاه صادراتی به گردشگری برای موضوع زیرساختها و توسعه خدمات گردشگری و تسهیلاتی که می شود به آن اختصاص داد مانند حضور در نمایشگاهها و بازارهای خارجی استفاده کرد. بنابراین عضویت سازمان میراث فرهنگی در این شورا  چنین مزیت هایی دارد.

وی ادامه داد: این شورا ساختار و مکانیزمی در کشور و در سطح مدیران ارشد دارد که صادرات غیرنفتی را ساماندهی می کند. همچنین دستگاههایی که در توسعه صادرات ذی نفع هستند در این شورا عضو می شوند و درباره برخی مقررات و تسهیل صادرات غیرنفتی هم اندیشی می کنند.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی نماینده این سازمان در شوراست گفت:با توجه به اینکه این شورا بعد از مدتها تعطیلی دوباره تشکیل شده پیشنهادات و طرح های خود را ارائه می دهیم. سازمان میراث فرهنگی قصد دارد به صورت فعال در این شورا حاضر شود. از این به بعد با عضویت ثابت حق رای و اظهار نظر در این شورا را داریم.

 

کد مطلب 2352693

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