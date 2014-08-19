سازمان میراث فرهنگی عضو شورایعالی صادرات غیرنفتی شد

مرتضی رحمانی موحد به خبرنگار مهر گفت: فعالیت های گردشگری در داخل کشور و ورود گردشگران خارجی به ایران به عنوان یک فعالیت صادراتی، ارز آور است و می توان از امتیاز این نگاه صادراتی به گردشگری برای موضوع زیرساختها و توسعه خدمات گردشگری و تسهیلاتی که می شود به آن اختصاص داد مانند حضور در نمایشگاهها و بازارهای خارجی استفاده کرد. بنابراین عضویت سازمان میراث فرهنگی در این شورا چنین مزیت هایی دارد.

وی ادامه داد: این شورا ساختار و مکانیزمی در کشور و در سطح مدیران ارشد دارد که صادرات غیرنفتی را ساماندهی می کند. همچنین دستگاههایی که در توسعه صادرات ذی نفع هستند در این شورا عضو می شوند و درباره برخی مقررات و تسهیل صادرات غیرنفتی هم اندیشی می کنند.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی نماینده این سازمان در شوراست گفت:با توجه به اینکه این شورا بعد از مدتها تعطیلی دوباره تشکیل شده پیشنهادات و طرح های خود را ارائه می دهیم. سازمان میراث فرهنگی قصد دارد به صورت فعال در این شورا حاضر شود. از این به بعد با عضویت ثابت حق رای و اظهار نظر در این شورا را داریم.