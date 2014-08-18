راه اندازی انجمن کشمش در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی روز یکشنبه در کارگروه تخصصی کشمش استان که با حضور مظفر علیخانی مدیرکل امور استانهای اتاق ایران، حسین محمدی مدیرکل خدمات بازرگانی اتاق ایران، مرتضی روزبه استاندار،محمد بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا، جمعی از تجار و صادرکنندگان کشمش در اتاق بازرگانی برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین قطب تولید انگور کشور است اما کاهش صادرات این محصول در سال گذشته موجب نگرانی تولیدکنندگان این بخش شده است.

وی افزود: کاهش صادرات کشمش از 22 درصد به 16 درصد حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را با چالش جدی روبرو می کند و اگر برنامه مدونی برای خروج از این وضعیت نداشته باشیم آسیب می بینیم.



رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: بخش خصوصی آماده است با تعامل سازنده با بخش دولتی نسبت به رفع موانع تولید و صادرات همه توانش را به کار گیرد و تجربیات خود را برای توسعه صادرات در خدمت مسئولان قرار دهد.



این فعال اقتصادی یادآورشد: میزان صادرات کشمش استان در سالهای 88 تا 90 از رشد چشمگیری برخوردار بوده و از چهل میلیون و 300 هزار دلار به 260 میلیون و 700 هزار دلار رسیده و در سال 91 حدود 80 هزار تن کشمش به ارزش 190 میلیون دلار به خارج صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 36 درصد کاهش داشته است.



وی بیان کرد: در 11 ماهه سال گذشته نیز 50 هزار تن کشمش به ارزش هشتاد میلیون و 600 هزار دلار به خارج صادر شد که با کاهش 31 درصدی از نظر وزنی مواجه بودیم.



کشاورز گفت: سهم تولید کشمش استان نسبت به کشور از 41 درصد در سال 85 نیز به 23 درصد کاهش یافته که نگران کننده است.

یوسف زادگان دبیر کارگروه کشمش استان هم در این نشست گفت: پیش بینی میزان تولید کشمش جهانی در بین سالهای 2013 و 2014 حدود یک میلیون و 188 هزار تن است که بازار مصرف یک میلیون و 132 هزار تن و میزان بازار صادراتی 742 هزار تن اعلام شده است که باید سهم خود از این بازار را بالا ببریم.



نبود استراتژی مناسب در تولید کشمش



این عضو اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به مشکلات شناسایی شده در حوزه کشمش یادآورشد: نبود انجمن کشمش، نداشتن استراتژی مناسب در تولید و صادرات کشمش، فقدان کارگروه کشمش، در قزوین و سطح ملی، کاهش صادرات استان به دلیل افزایش قیمت تمام شده، کاهش قیمت و نیز مالیات بر ارزش افزوده کشمش و عدم تعیین ضریب ضایعات کشمش از مهمترین چالش های این بخش است که باید برطرف شود.



یوسف زادگان بیان کرد: تشکیل کارگروه کشمش با همکاری استانداری قزوین، تعیین ضریب ضایعات کشمش از هفت درصد به 24 درصد، مکاتبه با نمایندگان مجلس برای درخواست همکاری برای حذف مالیات ارزش افزوده کشمش، اختصاص حداقل یک درصد اعتبار ازصندوق توسعه ملی به بخش تولید و صادرات انگور و کشمش، نشست تخصصی کارگروه کشمش با سازمان توسعه تجارت ایران از اقدامات انجام شده برای رفع موانع تولید و صادرات است.



وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای تخصصی کشمش توسط رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، اعزام هیئت تجاری، موافقت ایجاد دفاتر فروش، ایجاد یارانه حمل و نقل و برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص نحوه صادرات کشمش به روسیه و سایر کشورها و بررسی ایجاد پایانه صادراتی در منطقه تخصصی کشمش و پرداخت جوایز صادراتی از مهمترین پیشنهادها برای توسعه صادرات کشمش استان است.



کوروش کشاورز سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی برای توسعه پایدار نیازمند استفاده از روشهای مدرن هستیم که باید به افزایش تولید و راندمان و کیفیت توجه جدی شود.



وی بیان کرد: در استان قزوین 35 هزار هکتار باغ انگور داریم که 25 هزار هکتار در تاکستان است که با فعالیت 26 واحد در این زمینه ظرفیت بسته بندی 78 هزار تن کشمش در منطقه فراهم شده است.



کشاورز تصریح کرد:در پنج سال گذشته برای بهسازی و داربستی کردن باغات انگور اقدامات خوبی صورت گرفت و هم اکنون سه هزار هکتار باغ در استان داربستی شده و 755 هکتار اراضی نیز تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.



این مسئول یادآورشد: 500 واحد بارگاه بهداشتی در استان راه اندازی شده و 10 واحد صنعتی نیز با پرداخت 11 میلیارد تومان اعتبارات بانک کشاورزی نوسازی شده است.



ایجاد پایانه صادراتی در تاکستان ضروری است



علی اکبری معاون اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز بیان کرد: تاسیس پایانه صادراتی در استان قزوین ضروری است و با کاهش حجم تجارت به نظر می رسد ایجاد منطقه اقتصادی هیچ ضرورتی ندارد.



وی گفت: در استان قزوین هم تولید انگور، کشمش، صنایع تبدیلی مناسب است و هم تاجران قوی داریم اما به دلیل نداشتن روابط بین المللی خوب و آشنا نبودن با تجارت جهانی با مشکل مواجهیم و نمی توانیم محصول خود را بفروشیم لذا به جای ایجاد صنعت باید به فکر تجارت باشیم.



منوچهر رافعی سرپرست شعب بانک کشاورزی قزوین هم گفت: 11 میلیارد تومان برای تولید در بخش کشاورزی از سوی این بانک پرداخت شد تا ضمن نوسازی باغات وضعیت صنایع این بخش نیز بهتر شود اما تامین نقدینگی از مهمترین مشکلات این بخش اعلام شده که اعتبارات استانی جوابگو نیست.

وی افزود: هنوز آمار دقیق و جامعی از تعداد صادرکنندگان بخش کشاورزی استان نداریم و 40 میلیارد تومان اعتبار برای داربستی کردن بیش از 25 هزار هکتار باغات تاکستان نمی تواند نیازها را برآورده کند.



رافعی اظهارداشت: باید از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی و داربستی کردن باغات و اجرای طرحهای آبیاری استفاده کرد که نیازمند پیگیری های جدی است.

این مسئول گفت: صادرکنندگان کشمش از بهترین مشتریان بانک کشاورزی هستند اما اعتبارات کافی نیست که با مشارکت حقوقی باید بخشی از مشکلات را برطرف کرد.



عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین هم گفت: در شهرک های صنعتی استان 19 واحد بهره برداری کشمش داریم که 19 قطعه زمین هم به متقاضیان واگذار شده(در مجموع 38 واحد) و 52 واحد نیز پروانه بهره برداری گرفته اند و 70 واحد در مرحله احداث هستند.



این مسئول بیان کرد: 89 واحد هم در دست ساخت است که باید ظرفیت های موجود تکمیل شود و شاید دیگر نیازی به احداث واحدهای جدید نباشد.



ناصحی یادآورشد: این واحدها در زمینه تولید سرکه، کشمش، آب میوه، آبغوره، بسته بنید میوه و ترشیجات فعالیت می کند و اگر نیاز باشد برای ایجاد منطقه تخصصی کشمش در استان نیز آمادگی کامل داریم.



وی افزود: نقشه خوشه های صنعتی در وزارت صنایع تصویب شده و استعداد استانها نیز مشخص شده که در قزوین برای خوشه فرآوری کشمش، زیتون و قطعات خودرو مصوبه داریم که باید اقدام شود.



ناصحی اظهارداشت: برای امکان سنجی این طرح نیازمند بودجه های ملی هستیم که با حمایت دولت در یک برنامه سه تا 5 ساله می توان با راه اندازی شبکه مجازی طرح را عملیاتی کرد.



وی گفت: 45 درصد هزینه فعالیتهای آموزشی را پرداخت می کنیم و برای ایجاد بازار متمرکز نیز آمادگی داریم امکانات دولتی را در اختیار بخش خصوصی و متقاضیان قرار دهیم.



ایرج حیدری فرماندار تاکستان هم در این نشست اظهارداشت: در کارها باید نگاه استانی داشته باشیم و همانطور که فرش ایران با همه رقبای جدی یک برند محسوب می شود می توانیم کشمش تاکستان را به جهان معرفی کنیم تا مانند زعفران و پسته شاخص باشد و بازار خود را بدست آورد.

حیدری بیان کرد: کسانی که نگاه اقتصادی دارند باید برنامه مدونی برای معرفی محصولات استان در بخش کشاورزی مانند انگور و کشمش که قطب کشور هستیم داشته باشند تا از این وضعیت خارج شویم.

فرماندار تاکستان پیشنهاد کرد از ظرفیت منطقه آزاد چابهار بیرای صادرات و واردات کالا بخوبی استفاده شود و توجه به انبارداری برای کاهش ضایعات نیز در دستور کار کارگروه قرار گیرد.