قول دبيركل اتحاديه جهاني پست برای بهبود وضعیت پست ایران

به گزارش خبرنگار مهر بشار حسين دبيركل اتحاديه جهاني پست به ايران سفر كرد و از نزديك با وضعيت پست ايران آشنا شد.

وي در مراسم رونمايي از سرويس هاي جديد پستي با تاكيد بر حمایت اتحادیه پستی جهانی از پست جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور ایران سه سال بعد از تشکیل اتحادیه جهانی پست به این مجموعه پیوست و به نوعي یکی از موسسان این اتحادیه محسوب می شود.

دبيركل اتحاديه جهاني پست با اشاره به عضويت 192 کشور در اين اتحاديه ادامه داد: هیات های اعزامی از ایران نقش رهبری را دراین اتحادیه ایفا می کنند.

بشار حسین با اشاره به تحولات پستي ايران در 30 سال گذشته گفت: ایران شریکي قوی از نظر منابع انسانی و تامین بودجه در این اتحادیه است و در خط توسعه پایدار برای اتحادیه جهانی پست قرار دارد.

وي با بيان اينكه 150 کشور جهان مبادلات مالی خود را از طریق پست انجام می دهند ادامه داد: ایران نیز یکی از این اعضا خواهد بود و تحريم هاي سياسي نمي تواند تاثيري در خدمات فني شركت پست داشته باشد، به نحوي كه هم اكنون شاهد امضاي موافقتنامه ايران با چندين كشور در حوزه مبادلات مالي پست هستيم.

دبيركل اتحاديه جهاني پست تاكيد كرد لازم است دولت ايران در دورافتاده ترین نقاط کشور خدمات پستی ارائه دهد. ایران در مقایسه با سایر کشورها از پیشرفت های خوبی در اين بخش برخوردار است و نقش مهمی در تصمیم سازی ها دارد.



