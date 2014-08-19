ترس و دلهره زلزله در ایلام/ حضور گسترده مردم در پارکها/ خسارت به آبدانان و دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، دیشب در پارکهای شهر ایلام از جمله کوثر و چغاسبز جا برای خواب پیدا نمی شد و مملو از مردم بود چرا که از ترس و دلهره زلزله به پارکها پناه آورده بود.

متاسفانه پس لرزه های مورموری و یک زلزله با مرکزیت موسیان باعث خسارت به چهار روستای شهر دهلران و ایجاد خسارت در شهرهای آبدانان شد . خوشبخاته فقط در حد مالی و ساختمانی بوده و تلفات جانی نداشته است.

مردم مرزدار دهلران نیز دیشب را تا صبح در پارکها و خیابانهای شهر سپری کردند چرا که ترس و دلهره زلزله باعث بیرون کشیدن مردم از خانه ها شده بود.

مردم مورموری که از روز گذشته به دلیل زلزله 6.2 ریشتری سرگردان بودند دیشب به دلیل وجود گردو غبار شدید شب سختی را پشت سرگذاشتند و متاسفانه کمبود امکانات باعث شد مردم سختی زیادی را تحمل کنند.

حجم بالای پس لرزه های مورموری باعث لرزش در بسیاری از نقاط مختلف استان ایلام شده است.