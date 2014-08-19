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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۸:۴۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

وضعیت درمانی و بهداشتی مورموری تحت کنترل است

وضعیت درمانی و بهداشتی مورموری تحت کنترل است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: اوضاع درمانی و بهداشتی مورموری تحت کنترل است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد مراجعین به مراکز درمانی 250 نفر است که از این تعداد 180 نفر در مناطق مورموری آبدانان دچار مسدومیت شدند و این زمین لرزه تلفات جانی به همراه نداشت.

دلپیشه افزود: از این تعداد 13 نفر به آبدانان و 2 نفر به دزفول اعزام  و تعدادی پرسنل درمانی در منطقه مستقر شدند که اگر پس لرزه ها و تلفاتی داشته باشد آمادگی کامل را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اتوبوس و آمبولانس هم به منطقه اعزام شده و دو فقره بالگرد هم برای موارد اورژانسی در خدمت مردم است.

این مسئول اظهار داشت: اوضاع تحت کنترل است و مشکل خاصی در بخش بهداشت و درمان وجود ندارد.

کد مطلب 2352802

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