وضعیت درمانی و بهداشتی مورموری تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد مراجعین به مراکز درمانی 250 نفر است که از این تعداد 180 نفر در مناطق مورموری آبدانان دچار مسدومیت شدند و این زمین لرزه تلفات جانی به همراه نداشت.

دلپیشه افزود: از این تعداد 13 نفر به آبدانان و 2 نفر به دزفول اعزام و تعدادی پرسنل درمانی در منطقه مستقر شدند که اگر پس لرزه ها و تلفاتی داشته باشد آمادگی کامل را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اتوبوس و آمبولانس هم به منطقه اعزام شده و دو فقره بالگرد هم برای موارد اورژانسی در خدمت مردم است.

این مسئول اظهار داشت: اوضاع تحت کنترل است و مشکل خاصی در بخش بهداشت و درمان وجود ندارد.