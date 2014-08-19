آزادگان قهرمانان ملی هستند/ پیگیری احقاق حق جانبازان و ایثارگران در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته شامگاه دوشنبه در مراسمی که به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در قدس با حضور نماینده مردم قدس در مجلس، فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان و جمعی از آزادگان شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک این روز به آزادگان اظهار داشت: تحمل شرایط اسارت در زندان های مخوف رژیم بعث عراق امکان پذیر نبود مگر با اعتقاد راسخ به اسلام ناب محمدی و حمایت از ولی فقیه که رزمندگان غیور ایرانی راه و رسم آزادگی را در این زندان ها پیمودند.



وی ادامه داد: صدام با این امید با نظام جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شد که طی مدت سه روز پایتخت ایران را فتح کند غافل از این که امام و ملت ایران بی نظیر هستند، ملتی که به شدت و دلاورانه از میهن، نظام و ولایتشان دفاع کردند، عراق با همکاری مستقیم و غیرمستقیم 48 کشور وارد جنگ شد اما شجاعت ملت ایران معادلات آنها را بهم ریخت.



این مسئول عنوان کرد: آزادگان در جبهه های جنگ مردانه جنگیدند و با شرایط بد جسمانی و در حالت جراحت به اسارت گرفته شدند، حضور در اسارت سخت تر از جبهه جنگ بود چرا که در دوران اسارت، تهدید ها و آزادهای روانی بسیار بود و استقامت و صبوری رزم آوران در این شرایط مثال زدنی و ستودنی است.



وی بیان کرد: اگر چه آزادگان در زندانهای مخوف دشمن، اسیر بودند اما با روح بلند خود با تمام توان از ملت ایران و امام راحل(ع) دفاع کردند، آزادگان در دوران اسارت نشان دادند که مظهر صبر و استقامت هستند و با تحمل سختی ها و شکنجه ها، برای این ملت و کشور عزت و افتخارآفرینی کردند.

خجسته با اشاره به اینکه آزادگان دوران تلخ اسارت را در راه اعتلای نظام و کشور با صبر و بردباری و استقامت سپری کردند، افزود: ۲۶ مرداد ۶۹ سالروز ورود آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس به میهن اسلامی است، روزی عزیز و به یاد ماندنی از روزهای تاریخ انقلاب اسلامی که آزادگان بعد از سال‌ها اسارت به آغوش میهن اسلامی باز‌گشتند.

احقاق حق جانبازان و ایثارگران در مجلس پیگیری می شود



نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که خود سابقه حدود 10 سال اسارت در زندان های بعثی در موصل و بغداد را دارد با ذکر خاطره ای از ارادت عراقی ها به مرحوم ابوترابی اعلام کرد: حجت الاسلام ابوترابی مایه آرامش و امید آزادگان و عامل استقامت و پایداری آنان در برابر ناملایمات بعثیون بودند ومقام معظم رهبری نیز به درستی و ظرافت ایشان را ابر فیاض برای آزادگان نامیدند.



وی از پیگیری احقاق حقوق جانبازان و ایثارگران در فراکسیون جانبازان مجلس خبر داد و گفت: مطالبات و احقاق حقوق این افراد همواره پیگیری می شود.



در ادامه مراسم رئیس شورای قدس نیز اظهار داشت: آزادگان رسانه ای برای مطرح کردن قرآن و مبانی استقامت هستند، و این فرهنگ استقامت و پایمردی مربوط به دوره و برحه خاصی از زمان نیست.



احمد خراسانی افزود: با وجود اینکه کمکهای همه جانبه ای در عقبه ارتش عراق بود اما چون کارشان برای خدا نبود و با فرزند زهرا و خداروبرو شده بودند در این مبارزه شکست خوردند، با آن همه نامهربانی که در حق ما شد، امروز نجات دهنده عراق ایرانی ها هستند و امروز دست خدا و مقام معظم رهبری بر سر آنهاست و اگر نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران نبود امروز داعش تا بغداد پیشروی کرده بود.



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر از وضعیت ارائه خدمات به ایثارگران راضی نیستیم باید این افراد به بهترین شکل ممکن از خدمات ارائه شده بهره برداری کنند تا جایگاه اصلی آنها در جامعه حفظ شود.



در پایان مراسم از آزادگان قدس با اهدای هدایایی تقدیر و تجلیل شد.