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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۶

برگزاری کنفرانس بین­ المللی حفاظت در برابر آتش

برگزاری کنفرانس بین­ المللی حفاظت در برابر آتش

کنفرانس بین المللی حفاظت در برابر آتش با مشارکت سازمان آتش نشانی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، انجمن سازه های فولادی ایران و دانشگاه تهران، در محل کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رامین نصیری با بیان این مطلب که هدف از برگزاری این کنفرانس تشویق به تلاشی ضروری با تکیه بر تبادل اطلاعات در سطح اساتید مرتبط داخلی و خارجی است، افزود: محورهای این رویداد در بخش­ های معماری، سازه، تأسیسات، تحقیق در آتش سوزی های شهری و موضوع قوانین تنظیم گردیده است و امید است با توجه به خلاء جدی علمی کشور در این بخش، این رویداد ویژه علمی بتواند نقش اصلی خود را ایفا نماید.

دبیر کنفرانس بین المللی حفاظت در برابر آتش ادامه داد: با توجه به اهمیت ویژه موضوع آتش در مقررات ملی ساختمان (مبحث سوم) و همچنین پیشینه آتش­سوزی­های بزرگ و آثار ناشی از خسارات وارده، نحوه حفاظت ساختمان­­ها در برابر آتش در چهار حوزه معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و سازه، برنامه­های این کنفرانس بین­المللی با مشورت اساتید برجسته بین المللی، بر اساس مواردی چون ارائه  مقالات تخصصی، سخنرانی­های کلیدی توسط اساتید داخلی و خارجی، پانل ویژه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و همچنین برگزاری کارگاه­های تخصصی تنظیم گردیده است.

لازم به توضیح است این رویداد طی روزهای اول و دوم بهمن ماه 93 در مرکز همایش­های بین المللی کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.fpconf.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 2352823

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