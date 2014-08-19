تلاشهای آمریکا برای سرنگونی حکومت کره شمالی غیر قابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر اعلام کرد که این کشور نمی تواند نظاره گر تلاشها برای سرنگونی نظام این کشور به بهانه وضعیت حقوق بشر باشد و آن را تحمل نمی کند.



وی افزود: پشت پرده این هدف سیاسی شوم لکه دار کردن تصویر کره شمالی و متقاعد کردن جامعه بین الملل است که سیستم پیونگ یانگ باید از طریق اقدام نظامی اصلاح شود.



این اظهارات پس از آن ایراد شد که جان کری در سخنرانی 13 آگوست درباره سیاست آمریکا در قبال منطقه اقیانوسیه در هاوایی وضعیت حقوق بشر در کره شمالی را وحشتناک توصیف کرد.