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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۵۲

واکنش شورای شهر تهران به مرگ کارگر شهری

واکنش شورای شهر تهران به مرگ کارگر شهری

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مرگ کارگری که در حال جابه جایی نخاله زباله در منطقه 4 بود، گفت: شورا فوت دردناک این کارگر حوزه شهری را تسلیت گفته و درخواست رسیدگی به موضوع را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه مرگ این کارگر حوزه شهری همانند حوادث مشابه پیگیری می شود، گفت: شورا در این دوره به اهمیت حیات شهروندان بسیار توجه کرده و پیگیری های لازم را در این رابطه انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: ریشه یابی این نوع موارد از تکرار آن جلوگیری می کند و اهمیت حیات انسانها معلوم می شود.

مسجدجامعی با اشاره به جان باختن کودک هشت ساله در استخر یاد یاران گفت: گزارشی توسط رضازاده در این رابطه تهیه شده که موجب رضایت خاطر خانواده این کودک نیز قرار گرفته است، آنها انتظار داشتند حداقل این استخر پس از این حادثه 2 روز تعطیل شود.

وی تاکید کرد: ادبیات توجه به جان انسان در شورای چهارم از اهمیت بالایی برخوردار است.

در ابتدای جلسه هادی ساعی مرگ ناگهانی مهدی نفر خبرنگار ورزشی را تسلیت گفت.

کد مطلب 2352877

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