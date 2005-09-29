توسعه روابط دو جانبه و پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات مهمترين اهداف سفر به سوريه و لبنان است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"؛ حداد عادل پيش از ترك تهران در جمع خبرنگاران در تشريح اهداف اين سفر چهار روزه گفت : لبنان كشوري است كه از نظر سياسي و فرهنگي نقشي تاثيرگذار در جهان عرب و دنياي اسلام دارد و ايران با اين كشور داراي سوابق ديرينه و علايق مشترك فراوان بوده است.

وي افزود : مسائل لبنان در ماههاي اخير در صدر اخبار بوده و مقامات ايران نيز در برهه كنوني به تماس مداوم با مقامات لبناني تاكيد دارند و به همين جهت ما نيز سعي خواهيم كرد همكاري دو كشور در مورد مسائل في مابين را مورد تاكيد قرار دهيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: ما در اين سفر بر مواضع مقاومت و ملت مظلوم فلسطين تاكيد خواهيم كرد و پس از آن در سوريه در مورد مسائل في مابين بحث و تبادل نظر خواهد شد.

حداد عادل تصريح كرد: يكي از مسائل مهمي كه در اين سفر مطرح خواهيم كرد و در مذاكرات مورد بحث قرار خواهد گرفت، موضوع پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان است كه اميدواريم بتوانيم به نتايج خوبي دست پيدا كنيم.

گفتني است؛ در اين سفر تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله فاطمه آجرلو نماينده كرج، عباسعلي اختري نماينده تهران، عادل آذرنماينده دهلران ، جهانبخش محبي نيانماينده مياندوآب و اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان و همچنين حجت الاسلام محتشمي پور دبير كنفرانس هاي بين المللي فلسطين و آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه؛ حداد عادل را در سفر به لبنان و سوريه همراهي مي كنند.

ابوترابي نايب رييس دوم مجلس، كوهكن عضو هيات رييسه و تعدادي از نمايندگان مجلس و جمعي از اعضاي دولت از جمله فتاح وزير نيرو و رحمتي وزير راه و ترابري با حضور در پاويون جمهوري فرودگاه مهرآباد ، حدادعادل را بدرقه كردند.