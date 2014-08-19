سارقان گلهاي محمدي در استهبان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي شهرستان استهبان گفت: مأموران انتظامي شهرستان از سرقت مقاديري گل محمدي خشك شده از انباري در حوالي شهر استهبان مطلع و تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند.

سرهنگ محمد علي فرهادي ادامه داد: با توجه به اظهارات ضد و نقيض نگهبان انبار، مأموران پس از انتقال وي به كلانتري تحقيقات ازمتهم را آغاز كردند.

وي تصريح كرد: متهم در تحقيقات اقرار كرد با همدستي يك نفر از دوستانش نقشه سرقت گل هاي محمدي خشك شده را طراحي و سپس اقدام به سرقت كرده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان استهبان گفت: با اقدام به موقع مأموران متهم ديگر شناسايي، دستگير و در بازرسي از منزل وي اموال مسروقه كشف شد.

سرهنگ فرهادي در پايان با بيان اينكه متهمان برای سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند افزود: صاحبان باغ ها و انبارها چنانچه براي حراست و نگهباني از اموال خود نياز به گماردن نگهبان دارند، نسبت به انتخاب افراد مورد نظر دقت بيشتري معمول و از افراد شناخته شده استفاده كنند.

توقيف كاميون با 41 ميليون خلافي در فارس

مأموران پليس راه "شيراز- سپيدان" يك دستگاه خودرو كاميون را با 41 ميليون ريال خلافي توقيف و روانه پاركينگ كردند.

رئيس پليس راه شمالي فارس در اين خصوص گفت: مأموران پليس راه شيراز- سپيدان يك دستگاه خودرو كاميون را جهت بررسي سوابق و مدارك متوقف كردند.

سرهنگ كسري سيروسي ادامه داد: در بررسي هاي مأموران مشخص شد كه خودرو داراي 41 ميليون ريال خلافي مي باشد.

وي تصريح كرد: خودرو توقيف و جهت سير مراحل قانوني به پاركينگ انتقال داده شد.

اقرار سارق سيم برق به 70 فقره سرقت

با تلاش مأموران انتظامي فارس سارق سيم برق در شيراز دستگير و به بيش از 70 فقره سرقت اعتراف كرد. رئيس پليس آگاهي فارس با اعلام اين خبر گفت: در پی دستگیری یک نفر متهم و کشف مقداری آلات و ادوات سرقت از درون خودرو وی توسط مأموران كلانتری "بهارستان" شيراز، متهم به همراه پرونده به پليس آگاهي انتقال داده شد.

سرهنگ سيروس حيدري ادامه داد: متهم در تحقيقات اقرار كرد با همدستي سه نفر از دوستانش اقدام به سرقت سيم برق از سطح شهرستان شيراز كرده است.

وي افزود: با توجه به اقرار متهم در خصوص سيم برق، نماينده حقوقي اداره برق به اداره آگاهي دعوت و با حضور وي و راهنمايي متهم محل هاي سرقت شناسايي و نحوه سرقت بازسازي شد.

رئيس پليس آگاهي فارس گفت: متهم جمعا به 70 فقره سرقت سيم برق اقرار كه پس از بازسازي صحنه سرقت، تا كنون تعداد 55 فقره از سرقت ها مورد تاييد نماينده اداره برق قرار گرفته است.

سرهنگ حيدري با بيان اينكه يك نفر خريدار اموال مسروقه نيز در اين رابطه دستگير شده، افزود: تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري سه نفر همدست سارق همچنان ادامه دارد.

وي در پايان با اشاره به اينكه پرونده در اين رابطه تشكيل و جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي ارسال شده به شهروندان توصيه كرد: در صورت مشاهده افراد مشكوك كه قصد بريدن سيم هاي برق در معابر شهر را دارند، بلافصله مراتب را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.