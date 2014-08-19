ساخت شتابدهندۀ خطي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مهدي كشميري با اشاره به اينكه سرطان يكي از شايع­ترين و خطرناك­ترين بيماري­هاي موجود در انسان­ها است، افزود: با توجه به آمارهاي موجود توسط كارشناسان بهداشت جهاني سرطان در كشورهاي در حال توسعه هرسال رو به افزايش و بيشتر از ايدز، سل و مالاريا مردم را مي­ كشد.

رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با بيان اينكه با توجه به پيشرفت روز افزون علم پزشكي، فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي راديو تراپي به وسيله شتابدهنده در اكثر مراكز پرتو درماني جهان جايگزين ديگر دستگاه­هاي درماني شده­ است، ادامه داد: در دستگاه شتاب­دهنده، باريكه الكترون با جريان بالا توليد مي­ شود و توان بالايي براي درمان با الكترون و پرتو ايكس فراهم مي‌شود.

كشميري گفت: بيشتر شتاب­دهنده­ هاي پيشرفته چندين باريكه الكترون و فوتون با انرژي­هاي مختلف توليد مي­ كنند، اين دستگاه‌ها ثابت بوده و در حجم كم ساخته شده­ اند و اكثرا درون گانتري (گرم كننده) هم مركز قرار مي­ گيرند.

وي با بيان اينكه ساخت شتابدهنده با طيف فوتون با انرژي۶MV در مدت دو سال توسط شركت بهيار صنعت سپاهان انجام شده است، عنوان كرد: حمايت از توليد و اشتغال و حمايت از بيماران سرطاني ايراني با توجه به نياز روز افزون به سيستم­هاي پيشرفته و موثر درمان سرطان در ايران از مهمترين مزيات و اهداف اين طرح است.

رئيس اين مركز علم و فناوري ادامه داد: با برآوردهاي انجام شده تعداد 60 نفر نيروي كار مستقيم و 200 نفر نيروي كار غير مستقيم با اين پروژه مرتبط خواهند بود و همچنين مي­ توان به تعداد كارگاه­هاي درگير شامل چهار كارگاه بصورت مستقيم و 10كارگاه به صورت غير مستقيم اشاره كرد.

وي همچنين اظهار كرد: با توجه به هدف شركت كه در مرحله اول قصد توليد يك شتابدهنده شامل يك طيف الكترون6MV را دارد، ديگر نيازي به آهن رباي خم ­كننده نیست همچنين شتابدهنده‌هاي الكترون غير از زمينه پزشكي و درمان داراي كاربردهاي بسيار زياد ديگري نظير گمرك، استريليزاسيون، تحقيقات و .... هستند.