  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

ساخت شتابدهندۀ خطي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

ساخت شتابدهندۀ خطي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان از ساخت دستگاه شتابدهندۀ خطي در اين شهرك، توسط شركت دانش بنيان بهيار صنعت سپاهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مهدي كشميري با اشاره به اينكه سرطان يكي از شايع­ترين و خطرناك­ترين بيماري­هاي موجود در انسان­ها است، افزود: با توجه به آمارهاي موجود توسط كارشناسان بهداشت جهاني سرطان در كشورهاي در حال  توسعه هرسال رو به افزايش و بيشتر از ايدز، سل و مالاريا مردم را مي­ كشد.

رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با بيان اينكه با توجه به پيشرفت روز افزون علم پزشكي، فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي راديو تراپي به وسيله شتابدهنده در اكثر مراكز پرتو درماني جهان جايگزين ديگر دستگاه­هاي درماني شده­ است، ادامه داد: در دستگاه شتاب­دهنده، باريكه الكترون با جريان بالا توليد مي­ شود و توان بالايي براي درمان با الكترون و پرتو ايكس فراهم مي‌شود.

كشميري گفت: بيشتر شتاب­دهنده­ هاي پيشرفته چندين باريكه الكترون و فوتون با انرژي­هاي مختلف توليد مي­ كنند، اين دستگاه‌ها ثابت بوده و در حجم كم ساخته شده­ اند و اكثرا درون گانتري (گرم كننده) هم مركز قرار مي­ گيرند.

وي با بيان اينكه ساخت شتابدهنده با طيف فوتون با انرژي۶MV در مدت دو سال توسط شركت بهيار صنعت سپاهان انجام شده است، عنوان كرد: حمايت از توليد و اشتغال و حمايت از بيماران سرطاني ايراني با توجه به نياز روز افزون به سيستم­هاي پيشرفته و موثر درمان سرطان در ايران از مهمترين مزيات و اهداف اين طرح است.

رئيس اين مركز علم و فناوري ادامه داد: با برآوردهاي انجام شده تعداد 60 نفر نيروي كار مستقيم و 200 نفر نيروي كار غير مستقيم با اين پروژه مرتبط خواهند بود و همچنين مي­ توان به تعداد كارگاه­هاي درگير  شامل چهار كارگاه بصورت مستقيم و 10كارگاه به صورت غير مستقيم اشاره كرد.

وي همچنين اظهار كرد: با توجه به هدف شركت كه در مرحله اول قصد توليد يك شتابدهنده شامل يك طيف الكترون6MV  را دارد، ديگر نيازي به آهن رباي خم ­كننده نیست همچنين شتابدهنده‌هاي الكترون غير از زمينه پزشكي و درمان داراي كاربردهاي بسيار زياد ديگري نظير گمرك، استريليزاسيون، تحقيقات و .... هستند.

کد مطلب 2352893

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