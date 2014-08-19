ثبت 211 زلزله در مورموری/ جزئیات لرزه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت موسسه ژئوفیزیک در گزارشی اعلام کرده است: شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت 15:54 روز یکشنبه 26 مرداد تا ساعت 7 سه شنبه 28 مرداد، 211 زمین لرزه در حوالی مورموری واقع در استان ایلام ثبت کرده اند.

بر این اساس، 177 زلزله زیر 4 ریشتر، 29 زلزله بالای 4 و زیر 5 ریشتر و 4 زلزله نیز بالای 5 و زیر 6 ریشتر در این منطقه رخ داده است .

زمین لرزه اصلی با بزرگی 6.2 ریشتر در ساعت 7:02:04 صبح دوشنبه 27 مرداد 1393 و بزرگترین پس لرزه ها تا این لحظه در ساعت 9:55:51 و 22:38:24 روز دوشنبه 27 مرداد با بزرگی 5.8 ریشتر رخ داده است .