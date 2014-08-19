سرمایه گذاران به بخش کشاورزی ورود پیدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری صبح سه شنبه در حاشيه افتتاح نمايشگاه توانمندي ها، عملکرد و ودستاوردهاي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه آذربايجان شرقي از جايگاه خوبي در توليد محصولات زراعي و باغي برخوردار است، افزود: ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی استان در تولیدات دامی جایگاه خوبی در کشور دارد، افزود: در حال حاضر بخش زيادي از محصولات کشاورزی در اين استان توليد مي ‌شود و آذربایجان شرقی در توليد بسياري از محصولات راهبردی کشاورزي به خودکفایی رسیده و توان صادرات محصول به نقاط دیگر را نیز دارد.

مهری همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری های نوین در جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، گفت: بخش کشاورزي از مهم‌ ترين بخش های اقتصادی است که دولت تدبیر و امید نیز تاکید بسیاری بر رونق این بخش دارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی زمینه ساز تولید محصولات با کيفيت بالا است، گفت: بدون شک با تغییرات و برنامه ریزی هایی که انجام شده در آینده نزدیک شاهد تحول کمي و کيفي زیادی در توسعه و رونق کشاورزی آذربایجان شرقی خواهیم بود.