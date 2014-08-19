کمیسیون فرهنگی نباید نمایندگان را از نامزدی برای هیات نظارت بر مطبوعات محروم می کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون بهداشت در خصوص اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در تذکری با یادآوری محرز دانستن ابهام در انتخاب ناظران مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات، گفت: آقای لاریجانی 2 هفته پیش که شما ریاست جلسه را برعهده داشتید در رابطه با ماده 218 آیین نامه داخلی ابهامات انتخاب ناظران مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما را پذیرفتید، اما اکنون دوباره می بینیم که این موضوع در دستور کار مجلس گذاشته شده است. حال سئوال این است تاکنون چه رفع ابهامی صورت گرفته است.

وی افزود: تا دیروز بهانه می کردند علی مطهری کاندیدا نباشد، حالا که آقای مطهری کناره گیری کرده و کاندیدا نشده است. الان با توجه به مباحث مطرح شده خواهش من این است به ایرادات جدی موضوع رسیدگی شود.

سخنگوی هیات رئیسه ادامه داد: اگر واقعا حق نمایندگان که در داخل صحن هستند مورد توجه است باید به نظر آنها توجه کرد، در غیر این صورت شیوه انتخاب ناظرین مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما غیر قانونی و غیر شرعی است.

وی یادآور شد: خواهش من این است که درباره استفساریه ای که تقدیم شده نظر مجلس را اخذ کنید و اگر مجلس گفت همین افرادی که معرفی شده اند، باشند ما حرفی نداریم و اگر غیر این باشد شما حق نمایندگان را تضییع می کنید.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: زمانی که این مسئله مطرح شد من به دلیل ابهاماتی که وجود داشت آن را به هیات رئیسه ارجاع دادم. واقعا قضاوت هایی که راجع به آقای مطهری شد و نسبتی که با بنده دارد، گفتن اینها با زبان روزه صحیح نیست و خلاف است.

وی افزود: مطهری به من گفته بود که کاندیدا نمی شود و تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند ما کاندیدا شدیم اما کمیسیون ما را قبول نکرد .

لاریجانی تصریح کرد: ابهام درباره عبارت حداقل بوده و کمیسیون می توانست افراد بیشتری را انتخاب کند و نباید کسی را از کاندیدا شدن محروم می کرد اما کمیسیون فرهنگی قول داد این مسئله را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون در اینجا تصمیم گیر نهایی نیست بلکه طریق است، گفت: ما در جمع بندی هیات رئیسه به کمیسیون فرهنگی توصیه کردیم که می تواند افرادی را به لیست نامزدهای معرفی شده اضافه کند که متاسفانه کمیسیون فرهنگی این را نپذیرفت.

کمیسیون فرهنگی مجلس حدود یک ماه پیش حمید رسایی و نبویان را به عنوان کاندیداهای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات برای رای گیری در صحن مجلس انتخاب کرده بود.

پیش از این جواد هروی در گفتگو با مهر به تلاش نمایندگان برای 2 طرح دوفوریتی در خصوص پیشنهادهایی برای تصویب آیین نامه در خصوص انتخاب ناظران مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما اشاره کرده بود و محور این طرح ها درباره انتخاب ناظران با رای اکثریت مطلق نمایندگان و با پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی برای کاندیدا شدن در هیات نظارت بر مطبوعات و صدا و سیماست.

انتخاب ناظران شورای نظارت بر صدا و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.