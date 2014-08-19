رامز نصیری صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این همایش با مشارکت واحد خون بند ناف پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور مدیرعامل شرکت فناوری بن ‌یاخته‌های پژوهشگاه رویان در این همایش تصریح کرد: کاربرد، پتانسیل‌ها و چشم‌اندازها از مباحث مطرح در این سمینار یک روزه خواهد بود.

رئیس جهاددانشگاهی استان برگزاری این سمینار را گامی مهم در جهت فرهنگ سازی برای استفاده از مزایای ذخیره بانک ناف کودک عنوان کرد.

وی ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف کودک، سلول‌های بنیادی و درمان بیماری‌های ارتوپدی، قلبی و پوستی از محورهای مهم این سمینار برشمرد.

نصیری صالح ادامه داد: فوق تخصصان خون و سرطان بالغین و اطفال، متخصصان زنان و زایمان، آسیب‌شناسی و علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی گروه های هدف همایش و سمینار سلولهای بنیادی است.

وی با اشاره به دعوت از اساتید و پژوهشگران کشوری این حوزه تاکید کرد که این همایش برای شرکت کنندگان امتیاز بازآموزی دارد.

رئیس جهاددانشگاهی استان افزود: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات لازم و ثبت نام می‌توانند با شماره تلفن 33233714-045 و یا 09372835632 تماس حاصل بگیرند؛ علاوه بر این امکان ثبت‌نام در روز برگزاری سمینار نیز وجود دارد.