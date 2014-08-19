هند خرید 145 قبضه توپ از آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری هند از لغو خرید 145 قبضه توپ از آمریکا برای استقرار در مناطق صعب العبور کوهستانی هند با چین در جریان مذاکرات اخیر "آرون جیتلی" وزیر دفاع هند با چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده خبر داد.



با وجود افزایش حجم معاملات نظامی هند و آمریکا به 9 میلیارد دلار دلیل لغو این خرید نظامی افزایش قیمت آن از سوی آمریکا عنوان شده است زیرا طرف آمریکایی اعلام کرده خط تولید این توپ ها بسته شده و هند باید هزینه گشایش مجدد آن را پرداخت کند.