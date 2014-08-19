هنرمندان به مناطق محروم هم توجه کنند/ تغییر چهره تهران با کمک هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، حجت الاسلام امرودی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، عبدالحسین مختاباد عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، جمال کامیاب رییس سازمان زیباسازی شهر تهران، اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مجید سرسنگی مدیرعامل این خانه و نیز هیات‌مدیره‌های انجمن‌های هنری عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران برگزار شد، مسائل و مشکلات هنرمندان در رشته‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف برگزاری این جلسات را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: در زمان حاضر هنرمندان می‌توانند در جهت تغییر چهره تهران و تبدیل این کلانشهر به محیطی بانشاط و فرهنگی نقشی موثر ایفا کنند.

وی ضمن تاکید بر این نکته که ما در کشور برای حل مشکلات، نه مشکل مادی داریم و نه نقصان انسانی، افزود: مشکل اساسی ما چالش در مدیریت است. لذا بیش از هر چیز باید به موضوع مدیریت فرهنگی و هنری توجه کرده و راه‌هایی را بیابیم که تعامل هنرمندان و مدیران به حداکثر میزان ممکن نزدیک بشود.

شهردار تهران کار فرهنگی برای مردم را اولویت اصلی برنامه‌های خود در شهرداری تهران دانست و ادامه داد: من هم زمانی که در نیروی انتظامی خدمت‌گزار مردم بودم و هم زمانی که خدمتم را در کسوت شهردار تهران ادامه دادم، همواره توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی را جزو اولویت‌های خود می‌دانستم و اکنون نیز نگرشم بر آن است که حل بسیاری از مشکلات جامعه ما در گرو توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

قالیباف در تشریح اقدامات شهرداری برای حل ناهنجاری‌های اجتماعی به فعالیت‌های این نهاد در منطقه 12 تهران اشاره و بیان کرد: من از همه شما دعوت می‌کنم تا به همین زودی جلسه‌‌ای در منطقه 12 داشته باشیم تا از نزدیک شاهد عملی‌شدن نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این منطقه باشید. البته این منطقه با توجه به مسائل خاص آن به عنوان یک نمونه انتخاب شده و ما امیدواریم تجربه خوبی که در منطقه 12 رخ داده است، در دیگر مناطق هم اتفاق افتد.

قالیباف خواستار کمک هنرمندان برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی شد و خاطرنشان کرد: هنرمندان باید نسبت به مناطق محروم توجه خاصی نشان داده و بر اساس رسالت خود به مردمی که نیاز به ارتقای فرهنگی دارند، یاری برسانند. شهرداری تهران از حضور هنرمندان در این مناطق استقبال کرده و حاضر است هرگونه امکانات لازم را در اختیار انجمن‌های هنری قرار بدهد تا این مناطق زیر سایه هنر هنرمندان و فرهنگ اهالی هنر روزهای بهتری را تجربه کنند.

شهردار تهران در انتهای سخنان خود ضمن تشکر از حضور هنرمندان و انجمن‌های هنری عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران، گفت: من مطالب دوستان را با دقت شنیدم و بسیاری از آنها را یادداشت‌برداری کردم و امیدوارم در زمانی نه چندان طولانی بتوانم با کمک مدیران و همکارانم در شهرداری گام‌های جدی در جهت رفع مشکلات هنرمندان در تهران برداریم، مشکلاتی که از نظر من بسیاری از آنها قابل حل هستند.

پیش از سخنان شهردار تهران، نمایندگان انجمن‌های هنری موسیقی، تئاتر، سینما، مجسمه‌سازی، تصویرگران، نقاشان، خوش‌نویسان، شاعران، طراحان گرافیک، سفال و سرامیک، معماران و عکاسان از سوی اعضای این اصناف هنری مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کردند.

همچنین ابراهیم حقیقی هنرمند حوزه گرافیک به نمایندگی از کل هنرمندان، مسائل کلان عرصه هنر را مطرح کرد.

عبدالحسین مختاباد از دیگر سخنرانان این جلسه بود که مواضع کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران را نسبت به انجمن‌های هنری و خانه هنرمندان ایران مطرح نمود. در پایان این جلسه، مجید سرسنگی برای فراهم‌آوردن برگزاری این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد که ادامه این جلسات بین هنرمندان و شهردار تهران موجبات بالندگی فرهنگ و هنر را در شهر تهران فراهم آورد.